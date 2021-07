Afganul care a ucis un migrant in Timisoara, apoi a fugit in Grecia, adus in Romania cu escorta

"Astazi, 9 iulie, o escorta a Politiei Romane a adus in tara un cetatean afgan, urmarit la nivel international, pentru comiterea infractiunilor de omor si tentativa de omor, la data de 19 aprilie 2021, in Timisoara, victimele fiind doi cetateni afgani Urmaritul, semnalat prin intermediul Sistemului de Informatii Schengen, in baza unui mandat european de arestare , a fost depistat in Grecia, la data de 17 iunie, ca urmare a valorificarii informatiilor furnizate de catre politistii Inspectoratului de Politie Judetean Timis si a schimbului de date si informatii dintre Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala si autoritatile politienesti omoloage din Italia si Grecia", se arata in comunicatul Politiei.Ulterior, autoritatile judiciare elene au dispus arestarea, in baza mandatului european de arestare si predarea acestuia catre Romania, pentru continuarea cercetarilor.Un tanar a murit, iar altul a fost grav ranit dupa ce au fost injunghiati intr-o incaierare care a avut loc intre doua grupuri de migranti din Timisoara, in zona Garii de Nord. Agresorul a reusit ulterior sa fuga din Romania, fiind la scurt timp dat in urmarire internationala, insa abia dupa o luna a fost localizat in Grecia.