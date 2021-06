Agent de paza, batut intr-un supermarket pentru ca le-a cerut unor clienti sa poarte masca. Doua persoane au fost retinute

Potrivit Politiei Judetene Prahova, in 9 iunie, in jurul orei 14:30, politistii de la Sectia nr. 4 de Politie Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca in incinta unei societati comerciale din zona de sud a orasului, in urma unui conflict spontan, ar fi avut loc o agresiune asupra unui agent de paza."Politistii s-au deplasat la fata locului, unde, din primele cercetari au stabilit faptul ca la intrarea in societatea comerciala , trei persoane (doua femei si un tanar) ar fi fost atentionate ca nu purtau masca de protectie, moment in care acestia s-ar fi manifestat agresiv fata de agentul de paza, lovindu-l si adresandu-i injurii", a transmis, joi, sursa citata. Persoanele implicate au fost duse la sediul politiei pentru cercetari. In cauza, a fost intocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice si lovirea sau alte violente.Una dintre femei si tanarul au fost retinuti pentru 24 de ore.