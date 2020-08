Agent de politie de la Brigada Rutiera Bucuresti, retinut dupa ce a cerut 700 de euro, pretinzand ca poate ajuta o persoana sa treaca de proba de traseu pentru obtinerea permisului auto

"La data de 19.08.2020, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a inculpatului T.G.I., agent de politie in cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti, pentru infractiunea de trafic de influenta. Din probele administrate pana in prezent a rezultat faptul ca in cursul lunii august 2020 inculpatul a pretins suma de 700 euro, iar la data de 18.08.2020 a primit suma de 500 euro, lasand sa se creada ca are influenta asupra politistilor examinatori din cadrul SRPCIV Bucuresti si ca ii va determina pe acestia cu privire la admiterea unei persoane la proba de traseu in vederea obtinerii permisului de conducere", anunta Parchetul Tribunalului Bucuresti.In cursul zilei de miercuri a fost sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti in vederea luarii masurii arestarii preventive a inculpatului pe o durata de 30 de zile.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala Anticoruptie.Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.