Agent la Penitenciarul Poarta Alba, retinut pentru mita. Ce spaga a luat pentru ca un detinut sa primeasca un telefon mobil si un parfum

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, procurorii au dispus inceperea actiunii penale fata de un agent de la Penitenciarul Poarta Alba pentru luare de mita si introducerea in mod ilicit de telefoane mobile in penitenciar "Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca la data de 29 decembrie 2020, in urma pretinderii anterioare, inculpatul, agent de politie penitenciara la Penitenciarul Poarta Alba, ar fi primit de la o persoana suma de 1.100 de euro si un parfum, in schimbul introducerii ilicite a unui telefon mobil si a unui parfum in penitenciar si remiterii acestor obiecte catre un detinut", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca, marti, au fost facute perchezitii atat la penitenciar, cat si la locuinta agentului, ocazie cu care au fost gasite atat telefonul mobil introdus ilicit in penitenciar, cat si cele doua parfumuri si suma de 5.500 de lei, bani obtinuti in urma schimbarii valutei primite ca mita in lei.Agentul de la Penitenciarul Poarta Alba a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca miercuri sa fie prezentat Tribunalului Constanta cu propunere de arestare preventiva.