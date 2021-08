Angajata unei maternități hărțuită de un agent de pază. I-a pus o floare la ușa biroului, cu mesajul „e prima de pe mormântul ei”

Șefa Biroului Personal din cadrul Maternității „Elena Doamna”, din Iași, îl acuză de hărțuire pe agentul de pază. Acesta i-ar fi pus o floare pe ușa biroului și i-ar fi spus că e prima de pe mormântul ei.Urmează ca Judecătoria Iași să stabilească un prim termen al procesului penal.Pe 30 iunie, Raluca Andrievici, șefa Biroului Personal din cadrul maternității, a sunat la 112 și a cerut ajutor, după ce ar fi fost amenințată cu moartea.A fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a aplana conflictul dintre cei doi, iar, paznicul a fost săltat de oamenii legii.Anchetatorii spun că, în momentul în care a fost ridicat, ieșeanul i-ar fi amenințat pe polițiștii care au intervenit.Scandalul a pornit după ce femeia i-a reproșat agentului de pază că ar fi permis accesul unor persoane străine în unitate, fără a anunța acest lucru.Individul ar fi anunțat-o că are numărul ei de telefon și că îi va spune de fiecare dată când va intra o persoană în unitate.Femeia a anunțat și conducerea unității medicale despre atitudinea agentului de pază.Acesta a așteptat-o în parcarea maternității și i-a spus că a identificat-o pe Facebook , dar și că știe unde locuiește, fără să-și dea seama că victima a înregistrat totul pe telefonul mobil.Femeia a sunat la Poliție, iar oamenii legii l-au ridicat pe Daniel Răileanu și l-au dus la secție, pentru audieri. El avea o alcoolemie de 0,19 mg/l în aerul expirat, conform anchetatorilor. Când a văzut că urma să fie amendat, agentul de pază a devenit recalcitrant și cu polițiștii.„Știu eu că ai copii! Te găsesc eu pe Facebook , nu-i problemă! O să vezi tu cine sunt eu!”, le-ar fi spus ieșeanul polițiștilor, scrie bzi.ro „După aceasta, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de ultraj. Procurorul de caz a decis punerea acestuia sub măsura controlului judiciar”, a precizat Dragoș Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.