Aglomeratie la frontiere: 37.000 de oameni au trecut ieri granita. Peste 5.000 au ajuns in carantina

Ziare.

com

Conform sursei citate,cu 9.900 mijloace de transport, iar pe cel decu 9.000 mijloace de transport.a fost tranzitata, prin cele 11 puncte de frontiera, de aproximativsi 12.400 de mijloace de transport (7.300 automarfare), din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 13.500 de persoane cu 6.700 mijloace de transport.In urma verificarilor suplimentare efectuate in linia a doua,la locuinta de catre specialistii Directiei de Sanatate PublicaPrincipalele puncte de trecere unde au fost dispuse astfel de masuri sunt: PTF Nadlac I - 3.491 (din care 1.475 pe jos), PTF Bors - 1.296, PTF Petea - 363, PTF Nadlac II - 413, PTF Varsand - 34 etc.", precizeaza Politia de Frontiera.Sursa mentioneaza precizeaza ca formalitatile de frontiera necesita un timp mai mare de procesare ca urmare a faptului ca pe langa controlul specific la intrarea in tara, persoanele sunt preluate de catre reprezentantii Directiei de Sanatate Publica pentru completarea declaratiei pe proprie raspundere si efectuarea triajului epidemiologic in vederea stabilirii masurilor obligatorii de izolare/carantina la locuinta sau carantina institutionalizata.Informatii privind situatia punctelor de frontiera deschise traficului international se regasesc pe aplicatia Trafic on-line care poate fi accesata la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/ "In ceea ce priveste activitatile specifice, in zonele de competenta - punctele de trecere si 'frontiera verde' - politistii de frontiera au constatat: 63 fapte ilegale (14 infractiuni si 49 contraventii) savarsite atat de cetateni romani, cat si straini; au fost descoperite, independent sau in colaborare cu alte institutii, bunuri nedeclarate (ce urmau a fi introduse ilegal in tara), care depaseau plafonul vamal admis ori suspecte a fi contrafacute, in valoare totala de aproximativ 2.500 lei; valoarea amenzilor contraventionale aplicate se ridica la peste 23.800 lei", arata Politia de Frontiera.