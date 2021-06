Un tanar din Mures a fost retinut dupa ce a agresat sexual trei femei. Individul actiona in plina strada

"Politisti din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au identificat un tanar banuit de savarsirea unor infractiuni de agresiune sexuala. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore, in urma a doua perchezitii domiciliare efectuate in aceasta dimineata. La data de 3 iunie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in municipiul Targu Mures, la locuinta unui barbat banuit de agresiune sexuala. Din cercetari a reiesit faptul ca, in cursul lunii mai 2021, in timp ce se afla pe strada, pe raza municipiului Targu Mures, cel in cauza, de 21 de ani, din Targu Mures, ar fi exercitat acte de natura sexuala asupra a trei femei. In urma administrarii probatoriului, la aceeasi data, fata de acesta, politistii au luat masura preventiva a retinerii pentru 24 de ore", a aratat Inspectoratul de Politie Judetean Mures, intr-un comunicat de presa.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures.