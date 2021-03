UPDATE A murit si al doilea barbat torturat de politistii de la Sectia 16. A fost gasit in locuinta unui cunoscut. Avocat: "Parchetul Bucuresti a deschis dosar penal de moarte suspecta"

Decesul acestuia vine la apropape trei saptamani dupa ce si celalalt barbat implicat in cazul de tortura, in urma caruia noua agenti de politie , intre care si un lider sindical, au fost arestati.. Avocatul Cuculis spune ca Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a deschis dosar penal de moarte suspecta."Tanarul care a fost batut de catre politistii de la sectia 16 a decedat inexplicabil vineri. Pentru acest lucru si mai ales ca sunt suspiciuni cu privire la moartea lui, la parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti s-a deschis dosar penal pentru moarte suspecta. Astazi (chiar in aceste momente) i se face autopsia in vederea stabilirii cauzei decesului.Atat fosta sotie cat si copilul minor dar si parintii acestuia, vor continua dosarul unde Mihai solicita de la Politia Romana 500.000 de euro cu titlu de daune morale.Cateva indicii arata ca moartea este suspecta: usa apartamentului descuiata, efectele personale lasate in imobil desi le lua in mod obisnuit dupa el. Moartea a survenit in imobilul unui prieten din Rahova", a transmis avocatul Adrian Cuculis.In urma cu aproape trei saptamani, a murit, din cauze aparent naturale, si celalalt barbat implicat in cazul de tortura ce a dus la inculparea a noua agenti de politie, intre care si un lider de sindicat , scrie Adevarul.ro In data de 5 martie, Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a trei politisti de la Sectia 16 Politie din Capitala acuzati ca au batut in septembrie anul trecut doi tineri in zona Eroii Revolutiei. Alti trei agenti au fost plasati sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, iar fata de unul nu a fost luata nicio masura preventiva.In acest caz, procurorii Parchetului Capitalei au pus sub acuzare 9 politisti, pentru infractiunile de lipsire de libertate in mod ilegal si tortura.Totul s-a intamplat in luna septembrie 2020. Doi tineri au reclamat ca au fost batuti de politisti in zona Eroii Revolutiei din Capitala, dupa ce le-au atras atentia agentilor ca nu poarta masca de protectie si dau amenzi fara temei.Unul dintre tineri a spus ca politistii i-au pus catuse la maini si l-au lovit cu bastoanele, cu pumnii si picioarele, dupa care l-au bagat intr-o duba a politiei si l-au dus pe un camp in apropiere de Jilava, unde ar fi fost torturat.Procurorii spun ca, pe 1 septembrie 2020, in jurul orei 01,45, agentii de la Sectia 16 au organizat un filtru in zona strazii Calea Serban Voda din Bucuresti , context in care au fost abordati de cei doi tineri, care le-au adresat reprosuri cu privire la faptul ca nu purtau masti de protectie."In aceste imprejurari, in scopul pedepsirii uneia dintre persoanele vatamate pentru reprosurile adresate, 7 dintre inculpati, avand asupra lor armamentul din dotare, au lipsit-o in mod ilegal de libertate, incatusand-o si transportand-o impotriva vointei sale pe un teren viran situat la periferia municipiului Bucuresti, Sectorul 4, unde 5 dintre acestia au exercitat pentru aproximativ 30 de minute violente fizice asupra victimei, aplicandu-i lovituri repetate cu corpuri contondente in zona superioara a corpului, a capului, a membrelor superioare si inferioare, dar si in zona degetelor mainilor si talpilor.Totodata, unul dintre inculpati a supus persoana vatamata unor tratamente degradante. In tot acest timp, ceilalti doi agenti de politie au asistat in mod pasiv la violentele exercitate asupra persoanei vatamate. Dupa exercitarea actelor de violenta , victima a fost abandonata pe respectivul teren viran", se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.