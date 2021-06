Valiza abandonata langa un centru comercial din Deva. Magazinul a fost evacuat in totalitate

"In data de 28.06.2021, ora 09:00, Politia Municipiului Deva, a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, la intersectia Bulevardului Iuliu Maniu cu bulevardul Decebal, in fata unei societati comerciale, se afla o valiza nerevendicata . La fata locului, au fost luate in regim de urgenta masuri pentru securizarea zonei si s-a deplasat echipa de pirotehnisti din cadrul SRI. In continuare, se fac cercetari cu privire la provenienta si continutul geamantanului", conform unui anunt al Politiei.Circulatia rutiera a fost restrictionata si deviata. Au fost evacuate toate persoanele din centrul comercial.La fata locului se afla echipaje ale ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara si Serviciului de Ambulanta.