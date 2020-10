Alerta in nordul tarii. Doi tineri ucraineni cercetati pentru trafic de migranti au evadat din arestul Politiei

"Azi-noapte, doi tineri, ambii de 21 de ani, din Ucraina, au evadat din Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Maramures. Atat in municipiul Baia Mare, precum si in tot judetul, au fost instituite filtre, pentru prinderea persoanelor in cauza", anunta politia.Cei doi au fost retinuti pentru trafic de migranti.are 1,80 m inaltime, ochi albastri, par blond tuns scurt. La momentul evadarii, acesta era imbracat cu un tricou visiniu, pantaloni de trening negri cu dunga alba si avea slapi in picioare.are 1,70 m inaltime, ochi albastri, par saten tuns scurt. La momentul evadarii acesta era imbracat cu un hanorac verde-negru, pantofi sport de culoare neagra, sapca de culoare neagra, pantaloni de trening negri.Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigatii Criminale.Cei care ii vad sunt rugati sa sune de urgenta la 112 sau sa anunte cea mai apropiata sectie de politie