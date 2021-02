Alex Dima, revoltat de imaginile in care un barbat isi loveste cu bestialitate copilul de 7 ani: "Violenta face parte din cultura si educatia noastra"

Postarea lui Alex Dima

Agresiunea socanta a avut loc in luna ianuarie, dar a devenit publica acum, dupa ce un filmulet a fost postat in spatiul public. Imaginile sunt greu de privit. Politia l-a retinut pe barbat dupa ce inregistrarea s-a viralizat."S-a intocmit dosar penal pentru violenta in familie raportat la infractiunea de loviri sau alte violente. Mama minorilor a negat evenimentul si a refuzat sa depuna plangere in calitate de ocrotitor legal," au declarat politistii. Alex Dima face trimitere si la cazul agresorului de la Hunedoara: "Zilele acestea o tara intreaga este oripilata de un individ care izbeste cu violenta un copil de caldaram.""Astazi, vin alte imagini de la Suceava unde o bruta isi snopeste copilul in bataie . Cineva filmeaza scena, probabil un frate. In timp ce copilul urla, mama, aflata in plan secund priveste linistita si aparent multumita. Mai mult ca sigur nu asista prima data la o astfel de scena.Nu pot sa nu ma intreb: unde e preotul acelei comunitati? Unde sunt politistul, primarul, oamenii platiti de primarie sa faca asistenta sociala? Unde sunt vecinii care aud un copil urland de durere?," scrie Alex Dima, pe Facebook Simt un ghem de revolta. Zic aici cu speranta ca vom reusi impreuna sa schimbam ceva.Zilele acestea o tara intreaga este oripilata de un individ care izbeste cu violenta un copil de caldaram.Astazi, vin alte imagini de la Suceava unde o bruta isi snopeste copilul in bataie. Cineva filmeaza scena, probabil un frate. In timp ce copilul urla, mama, aflata in plan secund priveste linistita si aparent multumita. Mai mult ca sigur nu asista prima data la o astfel de scena.Nu pot sa nu ma intreb: unde e preotul acelei comunitati? Unde sunt politistul, primarul, oamenii platiti de primarie sa faca asistenta sociala? Unde sunt vecinii care aud un copil urland de durere?Peste 60% dintre copiii romanilor sustin ca sunt batuti. In 6 din 10 familii, copiii sunt agresati.Va dati seama unde suntem? Ce natie violenta si lasa suntem? Unde ne aratam muschii? In fata unor copii si in fata femeilor (79 de femei au fost ucise in 2019 in bataie, 56 de femei ucise in primele 9 luni din 2020).Violenta face parte din cultura si educatia noastra. Nu prea ne place sa recunoastem, dar asa este.Asa am fost crescuti. In scoala, toate povestile si basmele musteau de violenta. Lupul pune la fereastra capetele pline de sange ale iezilor. Va dati seama ce imagine? Una dintre printre primele povesti auzite in copilarie. Si sunt multe.Avem si proverbe: bataia e rupta din rai, bataia la copil e ca buruiana de leac, unde da mama, creste. Si aici avem o sumedenie de exemple.Urmeaza injuraturile. Cu sfinti, sex, mame, copii, familie. Le auzim peste tot, sunt "normalitate".Acum ceva vreme milioane de romani au votat pentru familie. Probabil a fost un vot formal, pentru ca toate aceste cifre ne arata ca in realitate, nu prea ne pasa de familie.Ne place sa pozam in crestini. Unele dintre cele mai dure mesaje cu tot felul de injurii imi sunt transmise aici, pe fb de indivizi care au la profil o icoana, o cruce, un steag, o floare.Unde e salvarea?In educatie. In implicare. In compasiune. In bunatate.