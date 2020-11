Alte 22 de cazuri pozitive COVID-19 in randul detinutilor din Penitenciarul Bistrita

Potrivit unui comunicat transmis duminica de Penitenciarul Bistrita, testele indicate nu corespund numarului de contacti, ci au fost stabilite, la nivel administrativ, in baza unor potentiale interactiuni.Astfel, a fost dispusa transferarea celor 22 de detinuti testati pozitiv la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava, in vederea aplicarii tratamentului specific.Sursa de infectare ramane, pentru moment, incerta, ancheta epidemiologica nefiind finalizata. Starea de sanatate a persoanelor indicate este buna, iar restul efectivului de detinuti este permanent monitorizat de personalul medical, precizeaza sursa citata.Activitatile specifice locului de detinere se desfasoara fara disfunctionalitati si, prin masurile de informare/consiliere a persoanelor custodiate, este asigurat un climat carceral optim. Unitatea dispune de baza materiala destinata protectiei individuale si igienizarii spatiilor si continua aplicarea prevederilor interne pe linie de preventie si interventie , precum si recomandarile Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud, se arata in comunicatul mentionat.