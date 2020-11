FOTO Amenda pentru nerespectarea masurilor anti-pandemie pentru cel mai mai cunoscut local din Cluj. Politia a gasit 120 de clienti pe terasa inchisa

Oamenii legii au ajuns la bar la ora 20.00 si in cateva minute localul a fost inchis, extrem de prompt, conform stiridecluj.ro A fost aplicata o amenda de 10.000 de lei, dupa ce au fost gasiti 120 de clienti pe terasa inchisaEra vorba de fapt despre un cort asimilat spatiilor inchise. Politia e evacuat toate persoanele de acolo.Culmea este ca zilele trecute, Mircea Buteanu a limitat locurile la terasa pentru a respecta regulile impuse in pandemie, dar profiturile de vineri seara de pare ca au fost mai atractive, iar localul a fost deschis la capacitate maxima, ca in vremurile bune.La finalul controlului, politia a numarat locurile rezultand 134 de scaune. Proprietarul a contestat numarul pentru ca bancile de pe margine nu ar fi locuri de stat.De asemenea, unii clienti care erau in picioare fara masca au fost amendati. La iesire, toata lumea a fost legitimata."S-a dispus incetarea activitatii operatorului economic, toate persoanele fiind evacuate din local", au precizat reprezentantii Biroului de Presa al Politiei Cluj.Citeste si: