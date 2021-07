Turistii care campeaza ilegal pe plajele salbatice de la Vadu si Corbu nu se mai sperie nici de sanctiuni. "Recunosc fapta, isi asuma plata amenzii, insa nu vor sa paraseasca locul"

Reprezentantii Administratiei Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii (ARBDD) spun ca, in ciuda amenzilor aplicate, turistii prefera sa le achite, dar sa ramana in continuare pe plaja.Din al doilea weekend din luna iulie a inceput sa se inregistreze afluenta de turisti pe plajele salbatice din sudul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii si, astfel, Plajele Vadu, Corbu si Midia au fost din nou pline."In cele doua zile de weekend au fost estimati aproximativ 8.300 de turisti si 1.220 de autovehicule, Plaja Vadu fiind cea care a inregistrat cel mai mare numar de turisti pe zi, respectiv 3.000 sambata si 4.000 duminica, de asemenea si cel mai mare numar de autovehicule (500 pe zi)", au scris cei de la ARBDD pe pagina de Facebook Echipe mixte formate din inspectori ai ARBDD si poltisti si jandarmi au patrulat zona si i-au sanctionat pe cei care au campat ilegal."Din pacate, multi dintre cei sositi pe aceste plaje salbatice, neamenajate, continua sa ignore indicatiile de pe panourile de informare amplasate in zona si pun presiune pe habitatele naturale costiere, iar pentru aceste fapte sunt sanctionati. Dintre acestia, sunt turisti care recunosc fapta, isi asuma plata amenzii, insa nu vor sa paraseasca locul (masina sau cortul).Pentru contraventiile constatate, au fost aplicate in total 46 de sanctiuni dintre care 22 de amenzi in valoare de 21.200 lei si 24 de avertismente", anunta ARBDD.Accesul pe plajele salbatice este reglementat si se face in baza unui permis de intrare. Accesul cu autovehicule nu este permis si este sanctionat cu amenzi care pot ajunge pana la 1.000 de lei. Camparea se sanctioneaza cu amenda intre 70 si 200 de lei.