Amenda uriasa primita de un tanar prins beat la volan. Avea o alcoolemie de 2,2 la mie

Trimis in judecata de procurorii din Beius, tanarul a scapat de inchisoare deoarece atat magistratii Judecatoriei din Beius, cat si colegii lor de la Curtea de Apel Oradea l-au condamnat cu suspendare, scrie ebihoreanul.ro Luand in calcul si faptul ca lucreaza in strainatate, Judecatoria i-a aplicat barbatului o amenda penala de 7.500 lei, pe care instanta superioara a majorat-o apoi la 10.000 lei motivand ca, la valoarea aceasta, "Curtea nu discerne din nicio imprejurare posibilitatea ca inculpatul sa repete comportamentul sau ilicit".