Amenzi pe banda rulanta date de politie pentru nerespectarea regulilor anti-pandemie. Petreceri cu zeci de invitati sparte inainte de miezul noptii

Petreceri cu zeci de invitati, sparte de politie

"Aproape 7.000 de politisti, impreuna cu jandarmi , politisti de frontiera , cadre ISU, politisti locali, reprezentanti ai ANSVSA, ANPC , Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor si ai autoritatilor publice locale, au desfasurat 825 de actiuni de verificare a modului in care se respecta masurile de protectie sanitara, la nivel national.Au fost efectuate peste 63.000 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse.In urma actiunilor punctuale de control, au fost aplicate 3.835 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 700.000 de lei", a transmis IGPR intr-un comunciat de presa. La una dintre aceaste petreceri, organizata in Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, a fost amendat manelistul Florin Salam , lautarul Ionica Minune dar si petrecaretii.De altfel, in judetul Ilfov, in ultimele 24 de ore, au fost aplicate in total 213 de sanctiuni contraventionale cu valoare totala de 14500 lei, din care:- 206 de sanctiuni contraventionale in temeiul Legii nr. 55/2020 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, pentru organizarea de activitati in spatiul public/privat/inchis pentru care au fost instituite interdictii/restrictii cu amenzi in valoare de 11500 de lei, aplicate de catre politistii IPJ Ilfov si politistii locali;- 5 sanctiuni contraventionale cu avertisment, conform L319/2006, aplicate de Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov;- 1 sanctiune contraventionala conform L.53/2003, cu amenda in valoare de 1500 de lei, aplicata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov- 1 sanctiune contraventionala conform OG 28/1999, cu amenda in valoare de 1500 lei, aplicata de catre politistii IPJ Ilfov.Aproape 200 de politisti au participat la actiuni de control, atat in cazul restaurantelor, teraselor, cafenelelor dar si in mijloacele de transport in comun.O alta petrecere, organizata in Maramures, in Tautii Magherus a fost intrerupta de politie. 47 de persoane participau la chef. Valoarea totala a amenzilor se ridica la 19.000 de lei in acest caz.