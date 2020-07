Amenzi de peste 1 milion de lei dupa controale in hipermarketuri, piete, terase si autobuze din Bucuresti

"In intervalul 17-19 iulie a.c., peste 900 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul a aproximativ 400 de reprezentanti ai Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Politiei Locale, Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, Agentiei Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Comisariatul pentru Protectia Consumatorului Bucuresti si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov, au efectuat verificari la peste 220 de operatori economici, precum si in mijloacele de transport in comun, atat de suprafata, cat si de subteran.S-a urmarit respectarea prevederilor Legii nr 55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dar si a altor norme privind protectia cetateanului. In cele trei zile au fost verificate mari complexuri comerciale, hipermarket-uri, hale si piete agroalimentare, terase si locuri de agrement, mijloace de transport in comun, inclusiv din zona celor cu regim taxi ", anunta Politia Capitalei.Au fost constatate si aplicate 2.309 sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 1.110.000 lei.Din acest total, 528 au fost aplicate pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, 3 pentru nerespectarea modului de amenajare a teraselor, privind distantarea fizica si locul prevazut la mese si 75 pentru incalcari ale normelor de convietuire sociala.19 sanctiuni au fost aplicate pentru situatii ce cad sub incidenta legislatiei privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, iar 35 pentru abateri prevazute in Hotarea de Guvern privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru incalcarea unor norme privind sanatatea publica si a unor prevederi referitoare la normele sanitar-veterinare si siguranta alimentelor.In domeniul rutier, pe parcursul acestei perioade au fost constatate si aplicate peste 1. 600 de sanctiuni contraventionale.De asemenea, politistii au purtat discutii, atat cu cetatenii, cat si cu reprezentantii agentilor economici, pentru a da anumite lamuriri si informatii cu privire la masurile de prevenire a infectarii cu virusul COVID-19.