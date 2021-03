VIDEO Amenzi in cluburi celebre si restaurante din Capitala. Politistii au aplicat sanctiuni pentru nerespectarea masurilor anti-pandemie

"La data de 06 martie a.c., 8 cluburi si restaurante din nordul Capitalei au fost controlate, fiind aplicate 7 sanctiuni contraventionale in valoare de 42.500 de lei pentru nerespectarea legislatiei privind prevenirea si combaterea efectelor pandemiei Covid 19 dar si a normelor din domeniul sanatatii publice", a transmis Politia Capitalei.Unul dintre cluburile de fite amendate de politie este si Club Nuba. Aici au fost aplicate doua amenzi in valoare de 28.500. Si la localul "La brasserie" au fost date sanctiuni in valoare de 1.600 de lei.De altfel, in ultimele doua zile, Directia Generala de Politie a Municipului Bucuresti, impreuna cu Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti si Politia Locala a Municipiului Bucuresti au actionat in vederea verificarii modului in care sunt respectate prevederile legale privind prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Astfel, au fost verificate 1335 de obiective reprezentand: piete agroalimentare, targuri, complexuri comerciale, mari magazine, dar si magazine de cartier, terase. De asemenea au fost efectuate controale in 2.875 de mijloace de transport in comun de suprafata, dar si de subteran.In cadrul actiunii, au fost legitimate peste 6.864 de persoane si iar in urma verificarilor privind modul in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020, au fost constatate si aplicate peste 1.059 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 334.225 de lei.Incepand din 8 martie, de la ora 00.00, in Capitala, intra in vigoare noi restrictii pentru prevenirea infectarilor cu SARS-COV-2 . Astfel restaurantele, cluburile si cafenelele se inchid la interior.