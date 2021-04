Cinci lautari celebri, amendati la o nunta din Pantelimon. Patru nuntasi fugisera din carantina

Printre cei amendati se afla si cinci lautari celebri veniti sa le cante nuntasilor. Ionut Cercel, Florin Cercel, Petrica Cercel, Sorin Talent si Marinica Namol. Ei au fost sanctionati cu cate 500 de lei.De asemenea, organizatorul a fost amendat cu 2.500 de lei. In total, amenzile se ridica la 34.500 de lei."La data de 28 aprilie, in jurul orelor 22:25, politistii orasului Pantelimon impreuna cu efective din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Ilfov si jandarmi ilfoveni au intrerupt un eveniment privat, ce se desfasura intr-un imobil din localitate, unde participau mai multe persoane, fara sa fie respectate masurile si interdictiile impuse de autoritati Sesizarea a fost facuta in jurul orelor 22.25, prin apel 112, de catre un barbat.La fata locului, politistii din Pantelimon au identificat 66 de persoane, iar in urma verificarilor specifice efectuate, acestia au constatat faptul ca, 4 persoane participante la eveniment se aflau in carantina, context in care, pe numele acestora, politistii ilfoveni au intocmit 4 dosare penale, in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea si combaterea bolilor.De asemenea cele 66 de persoane identificate de fortele de ordine au fost sanctionate contraventional conform Legii 55/2020, cu amenzi in valoare totala de 34.500 de lei", a transmis Politia Ilfov intr-un comunicat de presa.