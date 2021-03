Amenzi date de Politie la o petrecere de 8 martie, la care au participat si femei membre PSD. Imaginile de la chef, postate pe Facebook

La petrecere au participat si femei din PSD , potrivit sursei citate.Imaginile postate pe Facebook au atras atentia Politiei, care a identificat restaurantul unde era organizat evenimentul privat. La sosirea politistilor, in local nu se mai aflau decat cinci persoane, printre care si organizatorul petrecerii. Acesta a fost amendat contraventional, urmand ca celelalte femei care plecasera inainte sa vina Politia sa fie gasite si amendate."In cursul serii, in jurul orei 20.30, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au efectuat verificari pe raza localitatii Belis, fiind identificata o locatie in interiorul careia, la momentul respectiv, se aflau 5 persoane.Printre acestea, a fost identificat si organizatorul evenimentului privat care s-ar fi desfasurat in cursul serii. In baza aspectelor constatate au fost aplicate masurile legale conform prevederilor Legii 55/2020, cuantumul total al sanctiunilor contraventionale fiind de 6.250 de lei.Se continua verificarile pentru identificarea si sanctionarea tuturor persoanelor care ar fi participat la respectivul eveniment", precizeaza Politia Cluj.