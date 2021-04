Politistii de la Pitesti implicati in incidentul in urma caruia un batran a murit au fost audiati. Daca vor fi gasiti vinovati, pot ajunge ani buni dupa gratii

Deocamdata insa toti agentii vor veni in continuare la serviciu, transmite Observatornews.ro Cei care il cunosc pe barbat spun ca victima era un om bun si ca ieri nu ar fi baut si ca mersese sa -i cumpere medicamente sotiei bolnave."Ce au ajuns, sa-ti dea in cap pe strada? Nu inteleg! Nu inteleg! Ei sunt facuti sa aplaneze, politistul. Au ajuns calai?", a spus un vecin.Reprezentantii IPJ spun ca interventia agentilor ar fi fost justificata.Procurorii i-au audiat pe toti politistii care fost in autogara, un jadarmn, dar si un paznic."In situatia in care calitatea lor procesuala, in urma cercetarilor, se va schimba, doar in aceasta situatie ei vor fi pusi la dispozitie. Adica, posibil sa lucreze in alta parte cu mai putine drepturi si asa mai departe", a declarat Florin Popa, purtator de cuvant de la Politia Arges.Ministrul de Interne, Lucian Bode , a reactionat la aflarea acestei vesti: " Am primit si o veste trista, de la Pitesti . Cand moare un om e o tragedie. Stiu ce s-a intamplat acolo, la un incendiu politistii au incercat sa incatuseze un barbat de 63 de ani, sub influenta bauturilor alcoolice care refuza sa paraseasca imobilul, barbatul a intrat in stop cardiac, a decedat. Ancheta este preluata de un procuror ".Cauza mortii si rezultatele toxicologice vor fi stabilite dupa necropsie. Daca agentii vor fi vinovati, ar putea sa stea dupa gratii cel putin 10 ani pentru ucidere din culpa. Purtarea abuziva ar putea sa majoreze pedeapsa. In Romania pana acum niciun agent nu a fost pus sub acuzare pentru acest gen de fapte.In Bucuresti, cativa a genti de la Sectia 16 au fost implicati intr-un scandal . Au agresat doi tineri. Ulterior acestia au decedat