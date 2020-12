S-a sinucis iar familia a vrut sa o ingroape fara sa anunte autoritatile. Politia a inceput o ancheta

Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Arges, agentii Sectiei de Politie Rurala Domnesti au constatat, in seara precedenta, ca, intr-o gospodarie din comuna Pietrosani, era in desfasurare un priveghi, cu participarea unui numar mare de persoane."S-a stabilit ca, la locatia respectiva, apartinatorii unei femei de 73 de ani se aflau la priveghi, fiind luate masurile de limitare a numarului de participanti, respectiv de sanctionare a persoanelor care nu au respectat masurile de protectie individuala. Din verificarile preliminare, politistii au constatat ca membrii familiei facusera toate pregatirile pentru inhumare, fara a sesiza autoritatile, desi decesul ar fi survenit prin spanzurare", se arata in comunicat.Conform sursei citate, membrii familiei ar fi efectuat demersuri pentru a obtine in mod ilicit actul constatator al decesului, ascunzand cauza reala a mortii.Ancheta in acest caz a fost preluata de Biroul Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges, care desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa."Persoana decedata a fost transportata la Serviciul de Medicina Legala Curtea de Arges, cauza decesului urmand sa fie stabilita in urma efectuarii autopsiei. Totodata, politistii desfasoara cercetari si cu privire la modul in care au fost eliberate documentele constatatoare de deces ", precizeaza IPJ Arges.Citeste si: