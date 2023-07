Ancheta interna la Politia Tulcea, dupa ce un politist a scos pistolul in urma unui incident

Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a declansat o ancheta interna dupa aparitia in spatiul public a unui filmulet in care se vede cum un politist din judet a incatusat un barbat, apoi incearca sa-l urce in masina de politie.

La un moment dat, barbatul incatusat pare ca a lesinat, iar martorii intervin si ii cer politistului sa-l lase in pace, indeamnandu-se unii pe altii sa sune la 112 sa vina o ambulanta. Oamenii il acuza pe politist ca l-a lovit pe barbatul incatusat, ba chiar ca i-ar fi dat cu spray lacrimogen in gura.

Apoi, mai multi martori la incident se apropie de politist, cerandu-i sa-l lase in pace pe cel incatusat, iar unul dintre ei il loveste cu palma peste fata. In acel moment, acesta scoate pistolul si il indrepta catre oamenii. Acestia il injura si il incurajeaza sa traga in ei. Un alt barbat se apropie de politist, care face uz de sprayul lacrimogen in directia acestuia.

In urma acestui incident, conducerea IPJ a deschis o ancheta interna.

"In urma aparitiei unor imagini in spatiul public, la data de 3 decembrie, Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea a deschis o ancheta interna cu privire la un eveniment care a avut loc ieri, 2 decembrie, in localitatea Niculitel, judetul Tulcea, in care a fost implicat un politist din cadrul Postului de Politie Niculitel. Orice date referitoare la incident vor fi aduse la cunostiinta opiniei publice, dupa finalizarea cercetarilor", se arata intr-o informare a IPJ Tulcea.

