O femeie ar fi fost agresata de politisti pentru ca nu a purtat masca de protectie. IPJ Arad a deschis o ancheta VIDEO

"Cu privire la imaginile aparute in spatiul public, Compartimentul de Relatii Publice al IPJ Arad face urmatoarele precizari: In aceasta dimineata, in jurul orei 11, politistii orasului Sebis au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca, pe raza localitatii Buteni, o femeie ar fi fost agresata de politisti.La fata locului a fost solicitat un echipaj SMURD , care a preluat o femeie de 50 de ani, aceasta fiind transportata la spitalul orasenesc Ineu in vederea acordarii de ingrijiri medicale. In continuare se vor efectua cercetari in vederea stabilirii starii de fapt, audierii persoanelor in cauza si luarea masurilor legale care se impun", transmite Inspectoratul de Politie Arad.Potrivit sursei citate, pana in prezent nu a fost depusa nicio plangere.In presa locala au aparut informatii ca femeia a fost agresata de un politist pentru ca nu purta masca de protectie, iar dupa ce a lovit-o a plecat de la locul faptei.