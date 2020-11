Femeia gasita carbonizata intr-o valiza pe un camp din Giurgiu, "identificata stiintific" de criminalisti. "Nu a fost niciodata declarata disparuta"

"Am identificat victima stiintific, in baza analizelor de laborator", au transmis anchetatorii. Conform aceleiasi surse, femeia nu a fost niciodata declarata disparuta."Portretul robot al unei persoane de sex feminin, gasita incendiata in data de 30.10.2020, pe marginea D.N. 6, intre localitatile Valea Plopilor si Ghimpati. Persoanele care pot oferi informatii sunt rugate sa apeleze serviciul unic de urgenta 112", au transmis, miercuri, procurorii.Potrivit acestora, victima avea intre 20 si 30 de ani, cel mult 1,65 metri inaltime, 50-55 de kilograme si corpolenta atletica. Expertiza a mai stabilit ca femeia avea parul saten, drept, de lungime mijlocie, urechile mici, departate, iar dintii in stare buna, fara carii, completi, cu exceptia dintelui incisiv mic dreapta-sus, care lipseste.Anchetatrii au stabilit ca purta 35-36 la incaltaminte, nu avea cicatrice sau tatuaje si avea sani mici, subdezvoltati in raport cu corpul. Cadavrul carbonizat al femeii a fost gasit in urma cu o saptamana pe un camp de langa DN 6, in judetul Giurgiu, unde o persoana anuntase ca are loc un incendiu Trupul ar fi fost gasit pe fragmentele unei valize.Politistii si procurorii au deschis o ancheta , la aceasta participand si specialisti criminalisti de la Politia Romana. Victima era legata cu sarma si ar fi fost deja moarta cand a fost pusa in valiza,