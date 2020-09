ANDPDCA cere o ancheta a politiei in cazul primarului PNL care si-a umilit fetita, fortand-o sa-si ceara scuze

Potrivit sursei citate, ANDPDCA a solicitat DGASPC Bistrita-Nasaud sesizarea organelor de cercetare penala in vederea verificarii existentei elementelor constitutive ale unei infractiuni , precum si verificarea situatiei minorei in familie si a nevoilor de sprijin si asistenta."In egala masura, facem apel catre mass media cu privire la faptul ca imaginile degradante si umilitoare la adresa minorei sunt de natura sa puna in pericol dreptul la imagine, accentuand componenta traumatica a acestui eveniment si stigmatizarea copilului.Pe cale de consecinta nu incurajam promovarea si distribuirea acestor imagini. ANDPDCA va monitoriza indeaproape evolutia situatiei in acest caz si colaboreaza direct cu DGASPC Bistrita-Nasaud pentru apararea drepturilor copilului", precizeaza presedintele ANDPDCA, Madalina Turza, in comunicatul transmis joi.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud (DGASPC) a demarat, miercuri, o ancheta privitoare la un posibil abuz emotional produs de primarul orasului Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, asupra fiicei sale minore.In presa centrala a aparut un material video in care fetita, care plange, este certata de tata si pedepsita sa stea in genunchi.Directorul adjunct al DGASPC, Crina Andreica, a declarat pentru AGERPRES ca mama si fetita au venit in cursul dupa-amiezii la consiliere si ca tatal, atunci cand a fost contactat, a spus ca imaginile ar fi "din iarna".Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Crina Sirb, a precizat ca in aceasta speta au fost dispuse verificari de catre seful inspectoratului.