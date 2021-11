Cum furau mâncarea bolnavilor doi angajați ai Spitalului Județean Botoșani

Poliția face o anchetă la Spitalul Județean Botoșani, după ce conducerea unității medicale și-a reclamat doi angajați pe care îi suspectează că furau din produsele destinate preparării hranei pacienților internați.

Cu produsele sustrase o singură dată de angajaţi puteau fi preparate 50 de porţii de mâncare pentru bolnavi, scrie monitorulbt.ro.

Potrivit conducerii spitalului, cei doi angajați - o bucătăreasă și un infirmier - furau mâncarea cu sacul de gunoi. Mai exact, puneau produsele bine împachetate în saci de gunoi curați, neutilizați.

Angajații au fost prinși cu ajutorul camerelor de supraveghere din spital. Potrivit sursei citate, în coşul de gunoi erau ascunse câte două pungi cu patru kilograme de legume şi opt kilograme de carne.

"Eu, managerul spitalului, am dirijat procesul verbal și am sesizat poliția. Angajații, când am vorbit cu ei, au zis că nu știu despre ce e vorba, că ei nu cunosc", a precizat Doina Caba, managerul Spitalului Județean Botoșani.

Niciunul dintre cei doi angajați nu a recunoscut fapta.

"Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice au deschis un dosar penal pentru delapidare, urmând a se desfășura cercetări", a declarat Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Angajații vor fi sancționați și de către conducerea spitalului, în urma unei anchete interne.

