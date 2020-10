Aparare inedita a unei romance care a fost prinsa in Anglia ca a furat parfumuri de 4.000 de euro: "Nu stiam ca este infractiune"

"Au incercat tot felul de subterfugii"

A lovit un paznic

Una dintre ele a incercat sa se apere spunand ca nu stia ca furtul este o infractiune, relateaza Stirile Pro TV. Angelica Marin si Samariteanca Bucurestean au fost condamnate vineri la Birmingham, dupa ce au furat parfumuri in valoare de cateva mii de euro in Midlands, scrie Daily Star. Tinerele s-au aratat socate de arestarea lor, spunand ca nu stiau ca furtul este o infractiune, dupa ce au fost prinse si acuzate de furtul unor parfumuri in valoare de 4.000 de euro, din mai multe magazine din Telford, Bristol si Worcester.Angelica, in varsta de 18 ani si Samariteanca, de 24 de ani, au ambele cate trei copii si spun ca au actionat sub "impulsul momentului"."Cazul se refera la un grup de femei care calatoresc prin tara, vizitand locuri de cumparaturi pline si furand cantitati mari de parfum scump din magazine. Exista o serie de caracteristici comune", a spus procurorul Alison Scott-Jones."Au incercat tot felul de subterfugii. Cand au fost retinuti, o actiune similara a fost incercata si de catre ceilalti inculpati, care spuneau ca se aflau la cumparaturi cu prietenii, nu aveau intentia de a fura, a fost o decizie sub impulsul momentului pentru ca nu aveau bani la ei. Insa imediat dupa ce au fost arestate, au recunoscut faptele si si-au exprimat regretul", a spus procurorul.Judecatoarea Sarah Buckingham si-a exprimat suspiciunea ca femeile au fost puse de altii sa comita furturile, mai arata Stirile Pro TV.Prima infractiune comisa de Angelica Marin a fost in noiembrie 2019, cand a incercat sa fure dintr-un magazin din Debenhams un parfum de 168 de euro, pe care l-a bagat in geanta, impreuna cu o alta romanca, Daniela Stoian, de 22 de ani.Cele doua romance au fost prinse cand incercau sa iasa printr-o iesire din spate, Angelica fiind doar amendata cu acea ocazie, cu 80 de euro, printr-o decizie a instantei.Eliberata pe cautiune, Angelica s-a alaturat in decembrie 2019 unei grupari din Telford, unde, alaturi de o alta romanca, Maria Radu, au incercat sa fure un parfum in valoare de 1.450 de euro, fiind prinse insa de agentii de paza ai magazinului.Angelica Marin ar fi lovit cu pumnul un agent de securitate , cu acea ocazie.In februarie anul acesta, Marin, Stoian si Bucurestean, impreuna cu o tanara de 22 de ani pe nume Geanina Stan, au fost surprinse in timp ce incercau sa plece dintr-un magazin fara sa plateasca parfumuri in valoare de aproape 4.300 de euro.