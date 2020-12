Aproape 150 de perchezitii in Capitala si alte 13 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: Este vizat un fost deputat

Anuntul politiei

Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, in acest caz ar fi vizat fostul deputat Octavian Goga , administratorul firmelor implicate in dosar.Octavian Goga, care a intrat in Parlament in anul 2016 pe listele Partidului Miscarea Populara (PMP) Covasna, dar a fost condamnat definitiv la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare in septembrie 2018 pentru savarsirea infractiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice si conducere fara permis. Din iunie 2017 a activat in grupul PSD . In 2019, dupa condamnarea definitiva, Camera Deputatilor a vacantat postul de parlamentar al lui Goga."In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare 144 de mandate de perchezitie domiciliara, intr-un dosar penal de evaziune fiscala si inselaciune . Actiunile se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures si au loc in judetele Mures, Brasov, Covasna, Arges, Alba, Bistrita-Nasaud, Bucuresti, Buzau, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timis si Tulcea", anunta IGPR.