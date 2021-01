Aproape 30 de persoane, intre care si adjunctul Politiei Capitalei, Radu Gavris, amendate pentru incalcarea restrictiilor sanitare la restaurantul Hanul lui Manuc

Politistii au amendat 25 de clienti, dar si pe reprezentantii localului."La data de 22 ianuarie 2021, in jurul orei 19:15, politistii din Bucuresti au depistat, in spatiul inchis al unui restaurant din Centrul Vechi al municipiului Bucuresti, 27 de persoane. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca una dintre persoanele depistate figura carantinata in judetul Calarasi, din data de 16 ianuarie 2021, astfel ca politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor", a transmis, sambata dimineata, Politia Romana, intr-un comunicat de presa in care sunt prezentate actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19 facute in ultimele 24 de ore.De asemenea, au fost date sanctiuni pentru 25 de clienti, in valoare totala de 17.500 de lei si a fost aplicata o sanctiune contraventionala, in valoare de 5.000 de lei, operatorului economic in incinta caruia au fost depistate persoanele.Surse din Politie afirma ca la actiunea desfasurata de politisti ar fi participat chiar seful Politiei Sector 3, Gabriel Schiopu.Printre persoanele care se aflau la restaurantul Hanul lui Manuc este si Radu Gavris, adjunct al Politiei Capitalei.Adjunctul sefului Politiei Capitalei, comisarul Radu Gavris, a fost detasat la Politia Judeteana Harghita pe o perioada de sase luni, insa acesta a obtinut la finalul lunii septembrie o hotarare in instanta prin care detasarea era anulata . Detasarea lui Gavris a venit dupa un imens scandal in MAI , atunci cand mai multi sefi din Politie au fost filmati la negocierile cu clanurile interlope dupa uciderea lui Emi Pian.CITESTE SI: