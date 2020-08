Arad: Un barbat plecat de acasa dupa o cearta cu sotia, oprit cu focuri de arma. A "spart" mai multe filtre ale Politiei

Conform mai multor martori oculari, incidentul a avut loc dupa miezul noptii, iar in urmarirea microbuzului s-ar fi aflat aproape zece echipaje. Suspectul a mers cu viteza pe mai multe artere rutiere mari din oras, respectiv Calea Radnei, Calea Iuliu Maniu, Banu Maracine, in cele din urma oprindu-se intr-un stalp metalic pe strada Andrei Saguna, unde a fost ridicat de catre politisti.Surse din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arad au declarat, pentru AGERPRES, ca barbatul este din localitatea Capalnas si, anterior, se certase cu sotia. In urma unui apel la 112, un echipaj de politie a mers acasa la cuplu, moment in care barbatul s-a urcat in microbuz si a fugit. El nu a oprit la mai multe filtre rutiere de pe traseul de peste 80 de kilometri parcursi, iar politistii l-au urmarit.In municipiu, echipajele aflate in urmarirea barbatului au tras focuri de arma spre rotile microbuzului, iar in cele din urma soferul a pierdut controlul volanului si s-a izbit de indicatorul rutier. El a fost preluat ranit de un echipaj de ambulanta solicitat si a fost transportat la spital.