Doi barbati au fost arestati preventiv, dupa ce au incercat sa vanda 150 de grame de amfetamina

"La data de 2 octombrie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna, impreuna cu procurorii DIICOT Covasna, au surprins in flagrant delict doi tineri, din judetul Covasna, in timp ce ar fi incercat sa comercializeze 155 de grame de amfetamina", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).Cei doi au fost retinuti pentru 24 de ore, iar in cursul zilei de 3 octombrie au fost prezentati Tribunalului Covasna, care a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a acestora.Cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri de mare risc.Activitatile au beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.