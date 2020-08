Arges: Trei adolescenti aflati pe biciclete au fost accidentati de un autoturism condus de un sofer obosit. Doi au fost transportati in coma la spital

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Arges au anuntat ca accidentul s-a produs pe DN 73, biciclistii fiind loviti de un autoturism condus de un barbat de 53 de ani, din Bughea de Sus, care circula din directia Pitesti catre Campulung Muscel."Conducatorul auto ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, posibil pe fondul oboselii, intrand in coliziune cu doi biciclisti, unul dintre acestia avand si un pasager pe bicicleta. In urma accidentului, toti trei, doi minori de 14 si 15 ani si un tanar de 18 ani, toti din Mihaesti, au fost transportati la o unitate medicala", precizeaza IPJ Arges.Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, doi dintre raniti erau in stare comatoasa, iar al treilea era constient, cu fractura la un picior.Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea indicata fiind zero.Politistii au deschis un dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa, verificarile continuand pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.