Arheologii au descoperit un proiectil exploziv de razboi in cadranul Bisericii Evanghelice din Sibiu

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Sibiu a intervenit cu echipajul pirotehnic si un echipaj de pompieri militari , in Piata Huet. In scop preventiv si a unei eficiente interventii la fata locului s-a procedat la balizarea zonei si inchiderea pietei pe o distanta de aproximativ 150 metri patrati, transmite slt. Alina Voina, purtator de cuvant al ISU Sibiu, citata de publicatia Turnul Sfatului. La fata locului se afla in sprijin in mod preventiv un echipaj al Serviciului de Ambulanta al Judetului SIBIU. Interventia se afla in dinamica.Zona vizata este in imediata apropiere a Primariei Sibiu si a Catedralei Evanghelice, monument istoric, una dintre cele mai vechi cladiri in stil gotic din Transilvania.Ora de Sibiu a postat pe Facebook o fotografie cu proiectilul si a dat mai multe detalii. In cadranul ceasului din Biserica Evanghelica Sf Maria a fost gasit un proiectil exploziv de razboi cal 76 mm, activ cu fitilul intact, arata sursa citata.