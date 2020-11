Arhiepiscopul Teodosie sfideaza instanta si autoritatile si ii asteapta pe pelerini la ceremonia de Sf. Andrei: "In biserica n-a murit nimeni"

Anuntul inaltului prelat vine dupa ce, miercuri, judecatorii Tribunalului Constanta au respins cererea Arhiepiscopiei Tomisului. Arhiepiscopia solicitase anularea masurii ce impune ca la pelerinaje sa participe doar localnici, in contextul in care municipiul Constanta este, in carantina de vinerea trecuta."N-am sfidat decizia instantei. Instanta a sfidat drepturile noastre de crestini, la fel ca si autoritatile. Noi trebuie sa mergem sa ne inchinam. Este ziua noastra spirituala nationala, reglementata si de Parlament. Trebuie sa mergem acolo unde sunt originile noastre spirituale si demnitatea noastra (...)Este pandemie si autoritatile n-au grija de spitale . Mor oamenii cu zile. In biserica n-a murit nimeni. (Cerem autoritatilor) sa ne dea voie sa ne inchinam. Este dreptul nostru constitutional, european, inscris in Carta Drepturilor Omului. Avem dreptul de a ne manifesta credinta in orice imprejurare. Sufletul nu poate fi stramtorat si sufocat (...)Oamenii doresc se inchine (...) Merg la pestera () si merg si preotii, pentru ca este sarcina de serviciu, ca in fiecare an. Noi asa ne intretinem starea spirituala, prin adaparea din acest izvor autentic al credintei noastre. Doamne ajuta!," a declarat Teodosie, in direct la Antena 3. Inaltul prelat a fost intrebat cine va fi raspunzator daca se vor imbolnavi oameni in urma pelerinjului la Pestera Sf. Andrei: "Eu cred ca se vor insanatosi oamenii. Noi nu aducem pe nimeni cu forta, participarea este de buna voie."Intrebat daca i-a indemnat pe oameni sa poarte masca si sa respecte distantarea sociala, teodosie a raspuns: "Sigur ca da!"