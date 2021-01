Arhipiscopul Teodosie anunta ca va oficia Liturghia sambata, de la ora 22.00. Circulatia in Constanta este interzisa dupa ora 23.00

Municipiul Constanta a iesit vineri seara din carantina, dupa 42 de zile de restrictii locale. Rata de infectare a scazut de la 9, 35 la mie la 4, 42."Sambata, 2 ianuarie 2021, de la ora 8.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopaladin Constanta, iar de la ora 22.00, va oficia Acatistul Sfantului Serafim de Sarov si Acatistul Invierii.Duminica, 3 ianuarie, de la ora 8.40, Ierarhul Tomisului va savarsi Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala Sdin Constanta," anunta arhiepiscopia.Anuntul vine in contextul in care politistii din Constanta nu au aplicat sanctiuni dupa ce IPS Teodosie a tinut slujba de Anul Nou in prezenta a aproximativ 100 de credinciosi, dupa ora 23.00, cand circulatia in oras era interzisa din cauza restrictiilor impuse de carantina.Acestia sustin ca scopul Politiei este ca oamenii sa constientizeze riscurile la care se expun daca nu respecta regulile.