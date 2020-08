Arme letale, munitie si o grenada, gasite de politisti in doua autoturisme, dupa o razie in trafic

Joi, 6 august, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj, cu sprijinul politistilor Inspectoratului de Politie Judetean Gorj si ai Directiei de Operatiuni Speciale, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, au oprit in trafic, pe Drumul European 79, doua autoturisme.Acestea se deplasau dinspre Iezureni spre Targu Jiu si apartineau familiei unui barbat, de 32 de ani, care locuia fara forme legale in Targu Jiu.In urma controlului efectuat in interiorul autoturismelor, au fost descoperite o pusca, o grenada, doua truse de curatat armament, trei pistoale, cu incarcatoarele aferente in care se aflau, cate 6 cartuse si 631 de cartuse ambalate in diferite cutii din carton si plastic."In cauza, a fost dispusa punerea in miscare a actiunii penale fata de barbatul de 32 de ani si un tanar, de 17 ani, din Targu Jiu, pentru savarsirea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, fiind ulterior dispusa masura controlului judiciar fata de barbatul de 32 de ani.Totodata, fata de tanarul de 17 ani a fost luata masura retinerii, urmand ca, in cursul zilei de astazi, sa fie prezentat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Targu Jiu, cu propunere de arestare preventiva", se arata in comunicatul Politiei.