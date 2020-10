Arsenalul gruparii protejate de Robert Badea, "politistul interlopilor": arme de foc, sabii, aparatura de bruiaj si dispozitive de localizare a telefonului

Arme, aparatura de bruiaj si sisteme de localizare

Ce grupare proteja Robert Badea

Pe 1 octombrie 2020, politistii de la combaterea criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurori DIICOT si luptatori SIAS, au descins la 30 de adrese din Bucuresti si judetele Ilfov, Vaslui si Brasov. 14 persoane, intre care si politistii Robert Badea, fost rugbist de performanta legitimat la Sportul Studentesc, si antrenorul de box Napoleon Bonaparte Gheorghe, au fost dusi la audieri.Cei doi au fost retinuti , ulterior, in seara zilei de 2 octombrie 2020, fostul politist BCCO Robert Badea fiind arestat preventiv pentru 30 de zile, impreuna cu alti membri ai retelei.Napoleon Bonaparte Gheorghe a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.In urma perchezitiilor domiciliare au fost identificate si ridicate sumele de 6.050 Euro, 15.950 lei si 120 lire sterline si bijuterii din aur, potrivit DIICOTInsa nu a fost numai atat. Politistii si procurorii au mai gasit o arma letala de foc tip revolver si cinci cartuse, trei pistoale cu aer comprimat, un pistol cu gaz si munitie aferenta, mai multe sabii si macete, bate dar si doua spray-uri paralizante.Infractorii stateau bine si la capitorul "comunicare". Nu mai putin de 29 de telefoane mobile, sapte laptopuri, o tableta, 18 cartele SIM, balize GPS si aparatura de bruiaj, trei stick-uri de memorie si trei hard diskuri au fost ridicate in urma perchezitiilor.Gruparea nu a ratat nici contextul actual privind pandemia de coronavirus . Astfel ca a facut afaceri cu produse necesare protectiei impotriva raspandirii imbolnavirilor. POlitia a confiscat de la membrii retelei aproximativ 3.000 litri substanta biocida si dezinfectanta.Surse judiciare spun ca Robert Badea ar face parte din gruparea condusa de Rudolf Costea, zis Catalin Chioru, si Sergiu Spoitoru, zis Sergiu Luptatoru. Cei doi conduc discret o retea de traficanti de droguri