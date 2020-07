Asa arata noua uniforma pe care o vor purta politistii din 2021. Autoritatile spun ca modelul s-ar putea schimba

Europol: Noile uniforme ar urma sa intre in dotarea politiei anul viitor

Surse din politie : Inca nu s-a stabilit care model va fi aprobat

Salopeta era deja in dotare

Masini ca in Germania

Pistoale Beretta, pentru Rutiera si Ordine Publica

Insa, pana acum, reprezentantii institutiei nu au confirmat niciun model. Stim doar ca nu va mai avea elemente comune cu uniforma Politiei Locale.Sindicatul Europol a publicat fotografii cu un model despre care spune ca ar fi uniformele pe care ar urma sa le imbrace politistii."Este forma finala la care se lucreaza acum si ar urma sa intre in vigoare in anul 2021. Insa aspectul se poate modifica. Pentru noi, ca politisti, este important mai mult aspectul tehnic si tactic al uniformei. Este extrem de greu pentru un politist de la Rutiera sa stea incaltat in pantofi de piele pe asflatul incins la 40 de grade sau sa alerge dupa infractori in pantaloni la dunga si in camasa. Uniforma noastra nu a mai fost schimbata din 2002, de cand Politia s-a demilitarizat. Iar de 50 de ani nu a mai fost schimbat materialul din care este confectionata", a declarat, pentru Ziare.com, Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol."In ceea ce priveste proiectul demarat de catre MAI privind inlocuirea tinutei de serviciu a politistilor, s-a tinut cont de mai multe aspecte ale muncii operative pentru elaborarea noului concept de uniforma, astfel:" se arata pe site-ul Europol."Aspectul de noutate al acestui tip de uniforma este reprezentat de componenta articolelor, astfel:", mai precizeaza sindicatul."La acest moment nu ne ramane decat sa vedem cand va fi distribuita aceasta noua uniforma si colegilor din teritoriu, care au mari neplaceri din cauza materialelor de proasta calitate din care este confectionata actuala uniforma de serviciu, care nu asigura un confort termic in aceasta perioada cu temperaturi ridicate", transmite Europol."Nu sunt aprobate aceste modele. Trebuie modificat o HG care reglementeaza modelul de uniforma si pana atunci pot fi modificari substantiale. Ce a aparut in mediul online, pana acum, sunt niste modele si atat.Sunt analizate diverse materiale, tipuri de uniforma, dar nu exista inca o varianta aprobata. Materiale sunt foarte bune pt modelul nou, se merge pe croieli confortabile", au explicat surse din politie pentru Ziare.com.In plus, aceleasi surse mai transmit ca uniformele care vor intra in dotarea politiei vor fi prezentate oficial, "nu o poza pe un scaun".In urma cu o saptamana, in spatiul online se vehicula faptul ca o salopeta inscriptionata cu Politia Criminalistica ar fi noua uniforma. Insa IGPR a iesit public si a precizat ca se afla in dotarea criminalistilor de la Constanta de doi ani.In luna iulie, in dotarea Politiei au intrat si noile autospeciale. Masinile au fost inscriptionate dupa modelul celor din Germania si ministrul spunea atunci ca achizitia autospecialelor va contribui la imbunatatirea capacitatii de raspuns si de actiune a structurilor MAI, dar si la cresterea gradului de protectie a personalului, fiind special compartimentate pentru a separa locurile din fata de spatiul din spate.Autovehicule achizitionate sunt: 3.360 modele Logan, 3.382 model Duster si 2 Dokker.Autospecialele vor avea dotari specifice muncii operative - sisteme acustice si vizuale de avertizare, dar si alte dispozitive care asigura conditii optime pentru indeplinirea misiunilor.Miercuri, 29 iulie, ministrul Marcel Vela a inmanat politistilor de la rutiera si ordine publica din Bucuresti, primele 100 de pistoale Beretta dintr-un lot de 25.000 de astfel de arme . Pana la finalul lunii august, pistoalele vor fi distribuite angajatilor din teritoriu, dupa o reinstruire pe linia folosirii armamentului.De altfel, in timpul ceremoniei de inmanare a armamentului, a fost si un moment comic, unul dintre politisti, scapand pe jos, noul pistol din dotare.Ministerul de Interne a anuntat ca alte echipamente si mijloace tehnice pentru protectia politistilor, precum casti de protectie cu vizor, dispozitive de blocare a trecerii auto, veste antiglont, maieuri de protectie, 6.000 de body-camera vor intra in dotarea politistilor.