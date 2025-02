Asasinat la comanda? Politia din Iasi il cauta pe posesorul unei mitraliere Kalasnikov

Zeci de oameni ai legii din Iasi sunt angrenati intr-o ancheta de amploare deschisa dupa ce un tanar militar a trecut fraudulos Prutul si a patruns pe teritoriul Romaniei avand asupra sa 32 de cartuse, doua cutite, doua harti si un binoclu.

Conform livretului gasit asupra sa, Adrian Carpu are 19 ani si este militar in Republica Moldova. Cartusele gasite la el se potrivesc doar la pistoalele mitraliere Kalasnikov, care pot fi utilizate numai de angajatii unitatilor militare, civilii neavand acces la ele, informeaza Buna ziua, Iasi!.

"O patrula formata din politisti de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Raducaneni, judetul Iasi, a depistat si retinut, pe directia localitatii de frontiera Coltu-Cornii, in apropierea malului drept al raului Prut, un barbat care avea hainele ude si nu isi justifica prezenta in zona.

In urma verificarilor specifice efectuate in cooperare cu autoritatile statului vecin, s-a stabilit ca barbatul este un cetatean din Republica Moldova, care a traversat raul Prut inot, pentru a intra ilegal in Romania.

Asupra persoanei au fost gasite, intr-o geanta, printre obiectele personale, un numar de 32 cartuse de calibru 7,62 mm, doua harti, un livret militar personal, doua cutite, un telefon mobil si un binoclu. In timpul cercetarilor, barbatul a declarat ca a gasit cartusele pe teritoriul Republicii Moldova si intentiona sa le foloseasca la aprinderea focului, pentru a se incalzi. De asemenea, a declarat ca nu a vazut niciodata Romania si dorea sa ajunga in municipiul Iasi", a declarat Denis Lazar, purtator de cuvant al Inspectoratului Teritorial de Frontiera Iasi.

Pentru ca lipseste arma, anchetatorii il cauta pe posesorul ei, luand in calcul inclusiv ipoteza pregatirii unui asasinat la comanda.

Barbatul refuza sa colaboreze cu oamenii legii. Conform sursei citate, politistii de frontiera l-au identificat cu ajutorul serviciilor secrete, pe baza unor interceptari telefonice.

Cercetarile continua, pana cand se va stabili la cine urmau sa ajunga cartusele.

