Probleme cu asigurarile RCA in format electronic. Cu ce situatii complicate se pot confrunta soferii

Un cititor a aflat asta pe propria piele, cand politistul i-a cerut sa-i prezinte polita RCA pe suport de hartie, in original.In Parlament, un deputat semnaleaza un alt aspect: politele RCA emise online nu au au stampile si semnaturi in original, acestea fiind imprimate electronic. Pot fi probleme in cazul unui control al politistilor? Vezi in articol ce spune ASF, dar si raspunsurile furnizate de Politia Romana la solicitarea HotNews.ro spune ca(BAAR).a explicat pentru HotNews.ro ca soferii sunt obligati sa detina polita RCA in format fizic pe suport de hartie, in original. Amenzile pot ajunge la mii de lei.Cititorul HotNews a fost iertat de politist, cu promisiunea ca nu va mai circula fara polita RCA in format pe hartie, dar nu a inteles nici pana in ziua de azi de ce nu a fost suficient sa prezinte documentul electronic care atesta ca este asigurat RCA.Potrivit Normei 20/2017 privind asigurarile auto din Romania, contractele RCA pot fi emise si electronic. Atunci cand inchei online o polita RCA, primesti acest contract atat prin e-mail, cat si in format fizic prin curier (in varianta printata, stampila si semnatura fiind imprimate, nu in forma olografa).Teoretic, agentii de asigurare au la dispozitie, conform normelor in vigoare, 5 zile de la data emiterii politelor RCA pentru a transmite datele cuprinse in aceste documente catre baza de date AIDA, gestionata de Biroul Asiguratorilor Auto (BAAR).Asiguratorii sunt cei care confirma valabilitatea politelor RCA si sunt obligati sa elibereze copii dupa politele RCA.Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) i-a raspuns deputatului PNL ca potrivit legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto cat si Normei 20/2017 privind asigurarile auto, contractele RCA se emit electronic, iar asigurarea RCA produce efecte in baza incheierii contractului RCA emis inclusiv prin mijloace electronice.ASF precizeaza ca "in cazul emiterii electronice ale acestor contracte sunt aplicabile prevederile art. 7 din Legea 365/2002 privind comertul electronic", iar "cu privire la modalitatea de verificare a veridicitatii datelor inscrise in contractele de asigurare RCA, inclusiv depistarea falsurilor de catre organele abilitate in acest sens, asiguratorii RCA sunt obligati sa confirme valabilitatea contractelor RCA si sa elibereze copii ale acestora la solicitarea:- instantelor de judecata si a autoritatilor publice;- asiguratorilor care s-au subrogat in drepturile persoanei prejudiciate;- asiguratorilor RCA ai persoanei vinovate de producerea accidentului in cazul decontarii directe;- altor persoane fizice si juridice care justifica un interes legitim."Politia Romana raspunde ca soferii sunt obligati sa detina polita RCA in format fizic pe suport de hartie, in original.Iata"Actul normativ care reglementeaza activitatea de asigurare pentru cazurile de raspundere civila este Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie.In conformitate cu prevederile art. 3 din actul normativ mai sus mentionat, "persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale prevazute la art. 2 pct. 18".Asigurarea pentru cazurile de raspundere civila se face prin contractul RCA, conform art. 2 pct. 13 din legea mai sus invocata, care reglementeaza contractul de asigurare de raspundere civila auto obligatorie pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, a carui incheiere se constata prin polita de asigurare RCA, ca fiind documentul ce atesta existenta asigurarii de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule., care asa cum prevede art. 2 pct. 21 reprezinta documentul prin care se constata incheierea contractului de asigurare RCA si se atesta existenta asigurarii de raspundere civila pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule si de tramvaie.Art. 147 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede obligatia conducatorului autovehiculului de a avea asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare.In contextul celor mai sus mentionate, din coroborarea normelor legale invocate, se stabileste obligativitatea detinerii in format fizic pe suport de hartie, in original, a asigurarii obligatorii pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie , in circulatia pe drumurile publice din Romania.In ceea ce priveste sanctiunea contraventionala, aceasta este prevazuta la art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel,,, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: ...18. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevazute la art. 35 alin. (2)".In aceeasi modalitate se face dovada si in cazul contraventiei prevazute de art. 37 alin. (9) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, care stipuleaza ca incalcarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 3 si a obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (6) si (7) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei si cu retinerea certificatului de inmatriculare/inregistrare a vehiculului pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii.In ceea ce priveste politele RCA incheiate prin mijloace electronice si care nu prezinta o semnatura la rubrica aferenta, facem mentiunea ca valabilitatea acestora se constata printr-o analiza exhaustiva atat a contractului RCA incheiat si a politei in cauza, precum si prin consultarea bazei de date administrate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.Astfel,prin prezentarea unei polite RCA care intruneste conditiile de valabilitate in urma efectuarii verificarilor mai sus mentionate, din perspectiva controlului efectuat in trafic, conducatorul de autovehicul face dovada indeplinirii obligatiei de asigurare pentru cazurile de raspundere civila.", a declarat pentru HotNews.ro Razvan Radoi, comisar-sef in Politia Romana.