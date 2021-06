Cu cine s-a intalnit Ioan Crisan inaintea exploziei fatale. Criminalist: "Se pare ca victima a dat informatii despre un transport de tigari"

Ce fel de explozibil l-a ucis pe Ioan Crisan

Anchetatorii au audiat familia, prietenii, cunoscutii, angajatii si martorii exploziei. Insa, pana acum nu a fost prins cel care a pus bomba si nici cel care a ordonat uciderea.Conform unor informatii din ancheta in cazul mortii lui Ioan Crisan, acesta s-a intalnit sambata dimineata cu trei prieteni apropiati cu care obisnuia sa-si bea cafeaua zilnic.Este vorba despre administratorul supermarketului in fata caruia a avut loc explozia, ospatarul cafenelei si o cunostinta a lui Crisan, un client care obisnuia sa cumpere de la el peste.Printre martorii cheie s-ar afla, insa, chiar amanta barbatului, directoarea si contabila firmei lui. De altfel, se pare ca in ziua fatidica, acesta plecase chiar de la ea si a mers sa bea cafeaua la barul in fata caruia a fost ucis.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a precizat pentru Ziare.com ca femeia poate fi un martor cheie in dosar, pentru ca anchetatorii pot afla de la ea informatii care pot duce la finalizarea anchetei."Poate ca de la ea au aflat anchetatorii mai multe lucruri pentru ca fata de ea nu se sfia sa vorbeasca. Poate a auzit ca a fost amenintat si probabil a spus si anchetatorilor", a spus Psihologul criminalist.De altfel, conform unor informatii citate de Antena 3 , autoturismul de lux in care omul de afaceri si-a gasit sfarsitul nu era inmatriculat pe numele sau, ci al surorii amantei sale. Aceasta este director executiv la firma afaceristului si consilier local la primaria unde este ferma si si unde isi tinea camioanele folosite pentru transport , inclusiv in afara tarii. De aproape 10 ani ar fi fost foarte apropiata de Crisan si stie multe despre afacerile lui."S-a aflat ca explozibilul din masina lui Ioan Crisan este Trinitrotoluen (TNT). Un explozibil militar care are nevoie o capsa pirotehnica pentru a declansa explozia. Capsa pirotehnica poate fi declansata printr-un fitil, cablu electric sau, mai nou, printr-o telecomanda sau telefon. Eu cred ca dispozitivul a fost pus cand s-a dus el sa-si bea cafeaua. Ca sa deschizi o masina dureaza cateva secunde", a spus psihologul Criminalist Liviu Chesnoiu.Colonelul (r.) Liviu Chesnoiu a mai spus ca ar trebui ca informatia despre cel care a comandat uciderea omului de afaceri sa apara foarte repede, pentru ca la Arad au fost trimisi cei mai buni criminalisti din tara.El crede ca moartea lui Ioan Crisan i se trage de la contrabanda cu tigari."Ce s-a intamplat in urma cu ceva timp. Un transport cu tigari a fost interceptat. Se pare ca victima a dat informatia si astfel au fost descoperite tigarile. Victima a fost atentionata anterior.Sa nu ne induca pe noi in eroare ca domnul acesta crestea pesti, crocodili si asa mai departe. Firma lui avea activitati de transport si mergea modest. Poate ca datoriile la banci, la prieteni, la camatari l-au impins sa intre in lumea aceasta periculoasa.In activitatile acestea de contrabanda, daca ai calcat pe bec, ai incurcat-o. Pe cine a deranjat mai puternic, l-a avertizat, apoi l-a executat", a spus colonelul Chesnoiu.De altfel, se pare ca Ioan Crisan si-a construit afacerea pe bani imprumutati de la banci si mai multi indivizi.Sambata dimineata, omul de afaceri Ioan Crisan a fost ucis intr-un atentat cu bomba, imediat dupa ce s-a intors la masina dintr-o cafenea.