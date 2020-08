Dezumanizarea societatii: Consilii locale care voteaza "interzicerea cu desavarsire a hranirii cainilor fara stapan, pe domeniul public"

Animalele de companie, bilet de trecere, in starea de urgenta

Daca exista un Iad al animalelor, acela este omul

"Cetateni, in acest oras omenia se sanctioneaza cu amenda intre 1000 si 2000 de lei!"

Tara cu marcaj rutier trasat peste o pisica moarta

Abuzarea animalelor, un fenomen social ce trebuie combatut

Politia Animalelor, ratacita printre promisiuni

E si totusi nu e

Legea protectiei animalelor, mangaiere pe crestetul unor patologii grave

Omul, specie superioara(?)

Rasismul, homofobia, antisemitismul, xenofobia, ultra-nationalismul si alte bezne, care arata cat de putin cunoaste sau a inteles, de fapt, omenirea din istoria ei, se manifesta iar la scena deschisa, ba chiar de la cele mai inalte tribune politice ale unor state considerate civilizate.Dar parca dintre toate stirile cumplite, care ne pun zi de zi in fata o oglinda si ne arata tot declinul in care ne aflam, cea mai deznadajduitoare este maltratarea animalelor. Nicio alta fiinta de pe pamant nu produce gratuit suferinta altei fiinte, absolut niciuna nu ucide de placere, ci ca sa se apere, sa se imperecheze sau sa se hraneasca.Agresivitatea orientata impotriva animalelor este un fenomen social tot mai raspandit si tinde sa devina o problema majora a zilelor noastre.Abandonarea animalelor de companie este, de asemenea, un semnal de alarma, pentru ca indica o grava lipsa responsabilitate si de empatie elementara.In luna iunie, aflam intr-un articol din Jerusalim Post, citat de La Stampa, ca multi caini adoptati in timpul pandemiei au fost returnati sau abandonati, dupa ce numarul adoptiilor a crescut in multe tari imediat dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus , pentru ca un animal de companie era scuza ideala pentru a putea parasi locuinta."La fiecare cerere de adoptie, avem cel putin 30 de solicitari de la persoane care vor sa renunte la cainele lor. E cam si cum n-am avut adoptii deloc. Majoritatea cainilor au fost adusi inapoi si sunt si altii noi. Unul dintre cele mai triste lucruri e sa vezi un caine lasat aici, care plange in timp ce se uita dupa stapanul lui", scria, in iunie, ziarul israelian.La sfarsitul lunii iulie, presa spaniola anunta acelasi fenomen si in Spania.Potrivit RSCE, abandonul cainilor a crescut vertiginos de la inceputul relaxarii. Numai la sfarsitul lunii mai, in primele saptamani in care restrictiile de deplasare au fost reduse in majoritatea provinciilor, au fost inregistrate aproximativ 2.000 de abandonuri de caini."Aceste animale au fost tratate ca simple instrumente, pentru a acoperi o nevoie. Acum, cand nu mai este nevoie de ele, sunt abandonate, iar acest lucru a fost facut cu usurinta", nota abc.es.In Romania, inca nu au aparut astfel de informatii. Poate si pentru ca nu exista un sistem care sa centralizeze aceste date.Insa, in Romania, cazurile de violenta impotriva animalelor s-au inmultit insuportabil in ultima vreme.Nu o sa facem aici si acum un bilant si nici un top al atrocitatilor comise de romani impotriva animalelor domestice, in special caini si pisici, din ultimul an -ar fi mult prea greu de dus, si pentru cel ce scrie, si pentru cel ce citeste.O sa dam doar cel mai recent exemplu cutremurator, exemplu nu de schingiuire sau ucidere, ci de nepasare a unei comunitati intregi, care a dus la sfarsitul cumplit al unui caine recuperat in cele din urma, de un ONG. Din nefericire, prea tarziu.ONG-ul Casa lui Patrocle a fost chemat saptamana trecuta sa recupereze un caine aflat intr-o stare de infometare si deshidratare severe, din orasul Siret, judetul Suceava.Fotografiile cu el s-au viralizat imediat, insotite de rauri de indignare si lacrimi.O fiinta doar piele si os si, nu, nu e un fel de-a spune, din care ramasesera numai doi ochi imensi, imortalizati de obiectivul foto, prin care ne-a privit pentru ultima data, fara repros, far ura, ci doar cu o imensa tristete.In ochii acestui caine e oglinda in care Omul isi poate vedea toata destramarea.Nici un medic nu si-a putut explica minunea prin care acest caine a rezistat pana la un asemenea stadiu de infometare. Si nici un medic nu a mai putut face nimic sa-l salveze.Cumva, acest caine a rezistat atat cat sa fie gasit si sa ne priveasca in ochi."Poate ca nici n-am meritat sa ramana printre noi. Un suflet zvacnind intr-un trup incompatibil cu viata, intr-un un morman de oase si piele, gol, asemenea celor care l-au fi putut ajuta vreodata. Asa arata iadul animalelor pe pamant. Iar cand ne vom spala spoiala si vom avea curaj sa ne purtam adevaratele chipuri, vom ramane ceea ce suntem de fapt: egoisti si lipsiti de empatie, bolnavi de indiferenta.Imaginea lui ar trebui sa ajunga in Parlament si pe biroul dnului ministru care spera in Politia Animalelor, si pe birourile DSV, si ale colegiilor medicilor veterinari si mai ales pe cele ale medicilor de circumscriptie in ale caror atributii NU intra cainii, pentru ca nu-i mulgem si pentru ca nu dau nici lapte, nici oua. Nu va cere nimeni sa-i luati acasa, insa sa-l vezi si sa-ti continui traiul fara sa misti un deget te face partasul si complicele suferintei si dramei sale. S-a terminat si cu povestea lui.Stiinta nu-si explica cum a mai putut trai aceste ultime doua zile. Poate ca a trait ca sa ne se arate chipul iadului pe pamant si sentinta de a se fi nascut printre oameni. Iar unele PRIMARII din ROMANIA afiseaza prin orase postere prin care INTERZIC hranirea animalelor de pe strazi?! Si voteaza mizeria asta in hotarari de consilui local? Si intimideaza locuitori cu povara amenzilor? Si incurajeaza infometarea? Pai unde traim, cand tocmai sistemul ne OBLIGA sa ne dezumanizam?Ne vine sa punem cainele asta in cloroform si sa vi-l trimitem tuturor, pe la primarii, ca sa-l vedeti. Si ca sa reflectati mai bine pe ceea ce va puneti votul sau semnatura, domnilor si doamnelor din SISTEM!! Concluzie: traim intr-o tara in care LEGEA omoara compasiunea din noi, traim in orase in care exista hotarari locale prin care se interzice hranirea animalelor si care le condamna la moarte prin infometare. Pai de ce ne mai miram, cand acesta este nivelul celor care (ne) conduc?", scriau revoltati si amarati, pe pagina lor de Facebook , cei de la Casa lui Patrocle, in ziua in care cainele a murit.Asta spun, de fapt, afisele primariilor care impanzesc orasele cu anunturi in care ameninta cu amenzi pe cei care hranesc cainii comunitari.In caz ca va indoiti de faptul ca exista astfel de orase, in care consiliile locale voteaza hotarari de infometare a animalelor strazii, va dam exemplul negru pe alb, primul gasit la o cautare pe Google . Fotografia este facuta in urma cu doua luni, in centrul orasului Urziceni.Am sunat, desigur, la Primaria Urziceni. Am vorbit cu viceprimarul Urziceniului, Sorin Stefan, care ne-a spus ca au lamurit deja problema cu Politia care, in urma reclamatiilor unor cetateni, au venit sa ii intrebe daca ei au lipit acele afise in oras. Raspunsul a fostLa intrebarea daca exista, totusi, o hotarare a Primariei Urziceni, care interzice hranirea cainilor comunitari, raspunsul a fost complet imprevizibil, dupa indignarea initiala ca se pun in carca primariei acte de care nu se face vinovata:. Hotararea Consiliul local, nr. 48, din 30.04.2014, art 28", ne-a comunicat viceprimarul.Iar hotararea suna fix ca-n afisele printate si imprastiate prin Urziceni.Conform articolelor 28 si 42 din prezenta hotarare,".Nu va imaginati ca Primaria Urziceni este singura care voteaza astfel de hotarari locale. Grupurile de iubitori de animale au tot reclamat aceste practici, de prin multe locuri din tara. Nu avem insa timp si nici spatiu, aici, sa le adunam.O alta stire, si mai proaspata, de ieri, impinge si mai departe granitele dezumanizarii noastre . Stirea a ajuns in presa internationala, cu titlul: "Un simbol al lipsei de sensibilitate si al unei cruzimi stupide".Numarul socant al cazurilor de cruzime fata de animale raportate in fiecare zi si care ajung stiri este doar o mica parte dintre cele care se petrec, de fapt, in realitate, pentru ca cele mai multe cazuri nu sunt niciodata raportate."Actele de cruzime fata de animale nu sunt simple indicii ale unui defect de personalitate al individului. Este dovedit stiintific ca ele sunt simptome ale unor tulburari, ale unor dezechilibre psihice grave. In plus, cruzimea intentionata fata de animale este chiar corelata cu alte crime, cercetarile din psihologie si criminologie aratand ca oamenii care comit acte de cruzime fata de animale nu se opresc acolo, multi dintre ei se indreapta si catre semenii lor", scrie avocatoo.ro Se impune sa cunoastem si sa incercam sa intelegem cum arata profilul psihologic al celor care maltrateaza animale."Abuzul animalelor reprezinta vatamarea fizica intentionata a acestora, fara a avea drept scop sau obiectiv autoapararea, nevoia de hrana sau vanatul in forma organziata si permisa de lege.Abuzul animalelor este o problema ce transcede dincolo de zona geografica, cultura sau varsta celor implicati in acest fenomen.Predilectia catre abuzul animalelor, chinuirea, agresarea sau uciderea acestora, indiferent daca acestea sunt domestice sau salbatice, este un aspect care ar trebui sa ridice semne de intrebare atat celor implicati in procesul educational, cat si acelor factori de natura sociala sau civica, in sensul ca acest comportament ascunde probleme emotionale sau sociale grave sau alte tulburari de ordin psihologic", spune psihologul Andreas Hniatiuc, in articolul Abuzul animalelor, mecanisme psihologice , unde explica pe larg toate tipurile de abuz impotriva animalelor, semnificatia lor si mai ales pericolul pe care il ascund aceste comportamente.In 6 iunie 2020, ministrul de interne Marcel Vela , anunta ca, pana la sfarsitul lunii iunie sau cel tarziu in luna iulie, va fi reluata discutia despre restructurarea ministerului pe care il conduce si, in cadrul acestei reforme, va fi infiintat un departament pentru protectia animalelor, care sa functioneze in cadrul politiei pentru ordine publica."Este vorba de proiectul de reforma a MAI, demarat in decembrie, am facut o dezbatere, acest proiect trebuia sa intre in zona legislativa, dar avand in vedere inceputul pandemiei, l-am suspendat, de la sfarsitul lunii iunie sau de la inceputul lunii iulie urmand sa punem pe tapet tot ce tine de decizia de restructurare si eficientizare a MAI. Acest proiect de reforma are o forma larga, putem infiinta si un departament al politiei animalelor", a spus Marcel Vela, la inceputul lui iunie.Tot atunci, el a mai precizat ca propunerile vor fi analizate impreuna cu ONG-urile din domeniul protectiei animalelor.Doua luni mai tarziu am intrebat la Ministerul de Interne ce se mai aude despre Politia Animalelor si pana la ora publicarii acestui articol nu am primit un raspuns. Surse din ministerul de interne spun doar ca a existat o intalnire cu ONG-urile implicate, dar data la care va fi adoptat proiectul nu se cunoaste inca.In Bucuresti, exista o politie a animalelor, insa nu are competente pe infractiuni , ci doar pe contraventii. Iar Politia Animalelor din subordinea ANSVSA s-a dovedit a fi ineficienta pentru animalele abandonate pe strazi.In august 2014, Guvernul adopta o hotarare prin care se infiinta Politia Sanitar-Veterinara, o noua structura in cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).(opt, in structura centrala a ANSVSA, si cate unul in fiecare judet), de foame, de sete, de frig sau schingiuite (spanzurate, arse de vii, injunghiate, decapitate)Pedeapsa prevazuta de lege pentru incalcarile legislatiei privind protectia animalelor (legea 205/2004), iar nerespectarea conditiilor de crestere, hranire, adapostire sau asistenta medicala a animalelor se pedepseste cu amenzi intre 1000 si 5000 de lei.Ionel Stoica, jurnalist ziare.com, a strans intr-un articol ( Cum este pedepsita in Romania violenta impotriva animalelor ), scris la inceputul acestui an, mai multe exemple de cazuri de cruzime extrema impotriva animalelor care au ajuns in fata instantei si felul in care au fost ele solutionate de judecatori.Asadar, pe langa legile mult prea blande, sentintele sunt prea adesea inchisoare cu suspendare sau amenzi ridicole care nu rezolva nimic din fondul problemei si, cel mai grav, lasa sa zburde liberi, printre noi si copiii nostri, potentiali criminali de oameni -desi, a ucide din cruzime si placere necuvantatoare lipsite de aparare ar trebui sa fie un semnal de alarma serios si tratat ca atare, prin legi ferme, care sa includa pedepse serioase si supravegherea acestor indivizi, ba chiar sau mai ales consilierea lor psihologica obligatorie, in incercarea de a-i repara.Insa, dincolo de cate sunt de legiferat, de reglementat, de reparat, suntem noi. Omul. Ce se intampla cu Omul din om.Sta in puterea vreunei legi, a Politiei Animalelor, ori a educatiei sa repare asta?Sau e o chestiune de fibra, individuala, aproape intima?Nu stim.Stim doar ca printre animale gasim cele mai valoroase lectii de prietenie si iubire neconditionata. Si nici cand le batjocorim pana la moarte, nu gasim in privirea lor ura, ci doar o imensa tristete. Toata tristetea lumii. Mihai Sora , 28 iulie 2020.