Cine sunt noii sefi de la IPJ Bacau. Comisarul sef Toader Buliga il inlocuieste pe chestorul Vaslie Oprisan la comanda institutiei

Comisarul sef Toader Buliga a mai fost sef al IPJ Suceava, iar comisarul sef Dragos Balau a fost la conducerea Politiei Roman."Cu data de 5 martie 2021, prin ordin al ministrului afacerilor interne , comisar sef de politie Buliga Toader a fost imputernicit sa exercite, pentru 3 luni, atributiile functiei de inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean Bacau.Comisarul sef de politie Buliga Toader are peste 25 de ani de experienta in structurile Ministerului Afacerilor Interne, din anul 2009 exercitand atributii manageriale in mai multe structuri, printre care, in perioada 2016 - 2018, la nivelul conducerii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava.In perioada 2018 - 2020 a ocupat functii de conducere in cadrul Corpului de Control al ministrului, iar din luna august 2020 si pana in prezent, a ocupat functia de director general adjunct in cadrul Directiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I.Cu aceeasi data, din dispozitia inspectorului general al Politiei Romane, comisar sef de politie Balau Constantin Dragos a fost imputernicit sa exercite, pentru 3 luni, atributiile functiei de adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului de Politie Judetean Bacau.Comisarul sef de politie Balau Constantin Dragos are peste 23 de ani de experienta in structurile Ministerului Afacerilor Interne, din anul 2005 fiind sef al Politiei Muncipiului Roman", a transmis IGPR, vineri, intr-un comunicat de presa. Inspectoratul de Politie Bacau era, din 2009, sub comanda inspectorului Vasile Oprisan. Inainte de a fi seful institutiei, acesta a fost adjunctul inspectorului general (2003-2009), timp in care s-a ocupat de coordonarea activitatilor institutiei pe domeniile ordine publica, rutier, analiza si prevenirea criminalitatii, interventii rapide. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat miercuri, 3 martie, ca seful IPJ Bacau si adjunctul sau, precum si seful Politiei din Onesti si adjunctul sau vor fi inlocuiti din functie in urma luarii de ostatici de luni, soldata cu moartea a doua persoane. Bode a anuntat de asemenea sesizarea parchetului pentru neglijenta in serviciu."In primul rand doresc sa adresez condoleante familiilor celor doua persoane decedate. Pentru mine, ca ministru de Interne dar si ca simplu cetatean, cel mai greu de acceptat este ca in urma unei interventii din partea unor structuri ale MAI nu am reusit sa salvam vietile unor persoane aflate in pericol", a declarat Lucian Bode