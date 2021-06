Cinci tineri, suspectati ca sunt autorii actelor de vandalism din cimitirul evreiesc din Ploiesti

"In urma verificarilor si cercetarilor efectuate de politisti , cinci persoane banuite de savarsirea faptei au fost identificate si depistate. Este vorba despre tineri cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani. Din cercetari, a rezultat faptul ca actiunea persoanelor banuite nu are legatura cu actiuni antisemite"; a transmis, luni dupa amiaza, Inspectoratul de Politie Judetean Prahova. In data de 3 iunie, politistii au fost sesizati ca 16 monumente funerare din cimitirul evreiesc din Ploiesti au fost vandalizate , trei pietre spargandu-se in momentul in care au fost impinse de pe soclu."Fiecare piatra funerara daramata este o marturie. Din nou. PS: Sunt curios. Oare a fost de vina vantul puternic sau traditionalii copii minori?", a scris reprezentantul minoritatii evreiesti in Camera Deputatilor, Silviu Vexler pe Facebook