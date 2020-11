Averea fiului lui Piedone: Vlad Popescu, "plantat" de PSD sa prinda un post de deputat la Suceava, declara sase autoturisme si doua motociclete

Conform declaratiei de avere, Vlad Popescu are un teren intravilan de 210 metri patrati, o casa de locuit de 111 metri patrati, doua motociclete marca Suzuki si sase autoturisme (doua masini Volkswagen Golf, o masina Saab, o masina marca Mazda, un autotursim Daihatsu si un autoturism marca Opel Astra), la care se adauga o remorca.In conturile lui si ale sotiei, Vlad Popescu are 80.269,74 de lei, 19.003 de dolari si 22.635 de euro.In anul 2020, Vlad Popescu declara ca a castigat 80.325 de lei ca inginer/director tehnic la Apa Proiect SRL, 6.600 de lei la SAPE SA ca sef birou cabinet directorat. De asemenea, a mai castigat 22.000 de lei ca membru in Consiliul Administrativ la Ecuaqua S.A. Calarasi si inca 79.541 de lei pentru aceeasi functie la Hidroelectrica S.A. PSD Suceava si-a lansat candidatii la alegerile parlamentare, intr-o conferinta de presa online care a avut loc vineri, 6 noiembrie.Vlad Popescu si-a gasit atunci cu greu cuvintele pentru scurtul discurs pe care l-a sustinut. Pe alocuri, a fost chiar incoerent in exprimare."Ma numesc Vlad Popescu, am 31 de ani, sunt casatorit, sunt tata a doi copii. Aaaa... Am studiat Facultatea de Drept din cadrul Universitatii "Titu Maiorescu" Bucuresti, la zi. Aaaa... Am activat pana in prezent in mediul privat, mai exact, HoReCa. Sunt un om credincios, cu frica de Dumnezeu si vreau sa, cum sa va zic, sa aduc vocea sucevenilor sa fie auzita cat mai tare in Parlamentul Romaniei. Multumesc frumos", a spus acesta.Intrebat de reporterul "Adevarul" de ce a ales sa candideze pe lista PSD Suceava pentru Camera Deputatilor, Vlad Popescu a declarat: "Am avut discutii cu dl. Stan (n.red Ioan Stan , presedintele PSD Suceava). Dl. Stan m-a propus pe acest post, pentru a candida in Suceava. Multa lume nu stie, am avut bunici care au trait in zona Moldovei. In fiecare an am fost in zona Moldovei, in fiecare an vacantele mi le-am facut in zona Moldovei". Reporterul "Adevarul": "Unde anume? Moldova este mare". Vlad Popescu: "In Neamt".Prezent la conferinta de presa, presedintele Ioan Stan a explicat ca informatiile potrivit carora Vlad Popescu a fost plantat de conducerea centrala a PSD pe lista pentru Camera Deputatilor a organizatiei Suceava sunt neadevarate. Parlamentarul a declarat ca organizatia a fost cea care i-a oferit un loc eligibil.In perioada in care se purtau negocieri la Bucuresti pentru stabilirea listelor cu candidati, Ioan Stan era internat in spital fiind infectat cu SARS-COV-2. El a avut o forma grava de COVID-19. A fost spitalizat mai bine de o luna. Cand au aflat ca Vlad Popescu va candida pe lista de la Suceava, mai multi lideri din PSD Suceava au demisionat din functiile de conducere pe care le aveau in partid.Intre ei, si primarul de la Falticeni, Catalin Coman, care a obtinut la alegerile locale un scor de 70%. Alesul local a spus ca el si alti alesi locali vor boicota campania PSD la Suceava. Pe de alta parte, Ioan Stan sustine ca a vorbit cu toti primarii partidului atunci cane era in spital si nici unul nu i-a transmis ca este nemultumit si ca va protesta.Vlad Popescu a devenit cunoscut dupa ce firma pe care o detine a incheiat mai multe contracte cu institutii subordonate Primariei Sectorului 4 in perioada in care tatal sau, Cristian Popescu Piedone , era primar. Vlad Popescu a fost cercetat de procurori si pentru ca a platit o chirie de 7 bani pe zi pe metrul patrat pentru un teren inchiriat in parcul Lumea Copiilor, aminteste publicatia locala, dar dosarul a fost clasat.Agentia Nationala de Integritate ( ANI ) le-a cerut procurorilor sa verifice un posibil conflict de interese penal in cazul lui Vlad Popescu, fiului fostului primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.Asta dupa ce Societatea Sport Team Kart, al carei unic asociat si administrator este Vlad Popescu, a incheiat, in 2013, un contract cu Administratia Domeniului Public a Sectorului 4, institutie din subordinea Primariei, potrivit raportului ANI.Contractul, incheiat pe o perioada de patru ani, prevedea ca firma Sport Team Kart sa plateasca 21.648 de lei, in 2015, pentru 123 de zile, joi, vineri, sambata si duminica, doar in perioada aprilie - octombrie.Daca analizam pretul contractului, stabilit in comun cu ADP, rezulta o chirie 176 de lei pe zi pentru 2.234 de metri patrati sau 0,07 lei/metru patrat/zi.Contractul era semnat pentru 400 de metri patrati, insa, in realitate, suprafata ocupata din parc si masurata de inspectori era de 2.234 de metri patrati. Terenul se afla in imediata apropiere a pistei de karturi din parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4 din Capitala.Pentru anul 2017, contractul prevedea o chirie de 21.472 lei pe an, iar pentru 2018 si 2019 intelegerea era pentru 21.296 de lei.Primarul Piedone a semnat, in calitate de primar, doua acorduri de functionare pentru Sport Team Kart, societate unde fiul sau detine, potrivit datelor de la Registrul Comertului, calitatea de asociat unic si administrator.Dupa demisia din functia de primar a lui Cristian Popescu Piedone, in urma incendiului de la Clubul Colectiv si a protestelor de strada, firma lui Vlad Popescu a cerut, pe 29 decembrie 2015, rezilierea acestui contract cu primaria condusa de tatal sau. Contractul a incetat incepand cu 1 ianuarie 2016.Potrivit inspectorilor ANI, alte doua societati care apartin copiilor fostului primar Piedone au primit autorizatii semnate de fostul edil.Astfel, God Trust Enterprises, care are ca obiect de activitate desfasurarea activitatilor de restaurante, a primit trei acorduri si doua autorizatii de functionare, la aceasta firma fiind actionari fiul si fiica fostului primar.In cazul Chocoland SRL, firma care are ca obiect de activitate "comertul cu amanuntul al painii, produse de patiserie si produse zaharoase", Piedone a semnat un acord de functionare. Societatea apartine fiicei acestuia, care are calitatea de asociat unic si administrator, punctul de lucru fiind pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Sectorul 4.Pe 14 septembrie 2016, ANI a solicitat Parchetului de pe langa ICCJ sa il cerceteze pe Cristian Popescu Piedone pentru conflict de interese.ANI a precizat ca fostul primar al Sectorului 4 a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare.