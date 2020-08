Avocatul familiei lui Florin Mototolea: "Pur si simplu a fost sectionata artera femurala a piciorului drept"

Rudele lui Florin Mototolea, audiate ca martori

Caracoti a mai vorbit si despre cauza decesului barbatului cunoscut in lumea interlopa drept Emi Pian. Au existat mai multe variante vehiculate in spatiul public, in lipsa unei versiuni oficiale inaintate de autoritati Potrivit avocatului, Mototolea a murit din cauza sectionarii arterei femurale de la piciorul drept."In niciun caz nu a fost atac de cord, nu a avut nicio legatura cu vreun consum de droguri , ci pur si simplu a fost sectionata artera femurala a piciorului drept. De asemenea, am auzit zvonuri ca fratii lui ar fi fost plecati din tara si s-ar intoarce pentru a se razbuna. Este total eronat. Fratii erau in tara la momentul tragediei, nu au cautat si nu vor cauta sa se razbune", a dezvaluit avocatul familiei lui Emi Pian, Cristian Caracoti, potrivit DC News Avocatul a mai declarat ca toate rudele lui Emi Pian ar fi fost audiate in calitate de martori."Toti membrii familiei au fost audiati in calitate de martori, nu au fost formulate acuzatii , niciun membru al familiei lui Florin Mototolea nu are calitatea de suspect sau de inculpat. Cel mai important aspect, nu va exista razbunare, nu va exista razboi", sustine avocatul.Referitor la faptul ca Nicolae Duduianu, tatal decedatului, ar urma sa primeasca permisie pentru a participa la inmormanarea fiului, avocatul sustine ca nu are informatii. Nicolae Duduianu executa in acest moment o pedeapsa privativa ce libertate la Penitenciarul Rahova.Interlopul Florin Mototolea va fi inmormantat duminica, 9 august 2020.Citeste si: