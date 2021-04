Clubul Bamboo si-a repornit activitatea fara autorizatie. Primarul Sectorului 2: "Au impresia ca regulile nu sunt pentru ei"

Mihaiu a spus intr-o postare pe Facebook ca la fata locului s-au deplasat organele de ordine si au dublat amenzile, dar au confiscat si veniturile ilicite gasite in club."Aparent in lumea << intangibililor >> suspendarea activitatii pana la rezolvarea problemelor e totuna cu o pauza scurta, de forma. Gresit. Azi, in ciuda sanctiunilor aplicate in martie, cei de la Bamboo au repornit activitatea fara niciun drept. Nu au intrat in legalitate cu amenajarea terasei. Nu si-au scos autorizatie de functionare. Nimic. Au impresia ca regulile nu sunt pentru ei. Cum e si normal, institutiile abilitate au venit in control si iar au gasit nereguli. Au fost dublate amenzile si au fost confiscate veniturilor ilicite obtinute de operatorul economic in perioada suspendarii activitatii comerciale", a scris primarul Sectorului 2, pe pagina sa de Facebook.El a mai spus ca in Sectorul 2 se incurajeaza afacerile, dar doar cele legale."Este uimitor cum pentru o locatie cu atat de mult potential nu se investeste corect si nu se fac demersurile pentru intrarea in legalitate. E alegerea lor, dar atata timp cat nu respecta normele in vigoare, suspendarea activitatii ramane valabila si vor fi sanctionati pentru orice fel de abatere", a incheiat Radu Mihaiu Bamboo a fost inchis pe 27 martie iar politia a amendat clubul cu 40.000 de lei, dupa ce a constatat, printre altele, ca "operatorul economic nu detine autorizatie de functionare" si i-a suspendat activitatea pentru 30 de zile.