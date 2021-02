Totul despre "Riviera Maya", banda de romani care terorizeaza Mexicul. "Rechinul", temutul lider al imperiului financiar intangibil

Banda de romani din Mexic condusa de interlopul "Rechinul"

Banda de romani din Cancun acuzata ca a furat 1,2 miliarde de dolari in cinci ani

1,2 miliarde de dolari

Legaturi cu politicieni

Turisti romani blocati pe aeroport

Multor romani nu li s-a permis intrarea in Mexic, insa restrictiile autoritatilor au culminat cu retinerea pe aeroportul din Cancun a catorva zeci de romani.Autoritatile din tara noastra au intervenit in tot acest scandal si astfel zeci de romani au putut fie sa isi continue vacanta, fie sa se intoarca acasa.Gruparea este specializata in clonari de carduri iar sumele pe care le fura din conturile turistilor sunt uriase.O investigatie politieneasca extrem de complexa, coordonata de FBI si Parchetul General din Mexic urmareste de mai multi ani anihilarea gruparii infractionale cunoscute sub numele "Riviera Maya".La inceputul lunii februarie 2021, autoritatile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care faceau parte din acesta grupare infractionala - in marea lor majoritate cetateni romani.Masura a fost luata dupa ce Unitatea de Informatii Financiare a analizat 277 de operatiuni neobisnuite in valoare de 337,5 milioane de pesos (16,5 milioane de dolari), precum si extrase de cont in cazul a 520 de operatiuni cu o valoare de 125,5 de milioane de pesos (circa 6,1 milioane de dolari) Mai multi romani, in colaborarare cu unitati bancare din Mexic, au pus stapanire pe toate sursele de bani din populara zona turistica Riviera Maya. Au obtinut licente de la autoritatile municipale pentru a instala bancomate in care erau montate deja dispozitive de skimming in Tulum, Playa del Carmen, Cancun sau locuri populare printre surferi, precum Sayulita si Puerto Vallarta.Ulterior, dupa ce copiau datele bancare, alti membri ai gruparii calatoreau in diverse tari din lume pentru a sustrage banii din conturile turistilor.Investigatorii au descoperit ca aceasta grupare este condusa de Florian Tudor, zis Rechinul, un interlop din Craiova.Florian Tudor a ajuns initial in Mexic in 2012, ca sef al unei operatiuni de trafic de persoane intre Mexic si Statele Unite. In 2014, a pus pe picioare gruparea Riviera Maya. Oameni implicati in afacerea ilegala spun ca schema de furt de identitati bancare aducea gruparii, anual, 240 de milioane de dolari.Reteaua de furt a fost destructurata abia in 2019 si se estimeaza ca s-au obtinut in total. Desi bancomatele au fost curatate, liderul gruparii ar fi in continuare liber in Mexic.Cele mai recente informatii oficiale despre ancheta din Mexic dateaza din vara anului 2020, cand FBI a trimis cereri in care solicita colaborarea unor institutii financiare din Mexic.In 2019, DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in Romania, in cursul carora a confiscat mai multe masini si sume de bani infime comparativ cu cele reclamate a fi fost furate.Cu aceasta ocazie, a iesit la lumina si o rafuiala mafiota in Mexic, in urma careia unul dintre romanii din grupare a fost impuscat in cap. Se pare ca la mijloc ar fi fost neintelegeri intre victima si liderul gruparii.Se pare ca gruparea condusa de Florian Tudor, zis Rechinul, avea legaturi stranse cu autoritati si politicieni de rang inalt din Mexic, reusind in acest mod sa actioneze in liniste.Aceasta informatie a iesit la iveala in urma unei investigatii conform careia, pe lista celor 79 de persoane carora l-au fost inghetate conturile bancare saptamana trecuta se afla foarte multi politicieni.Potrivit presei mexicane, Florian Tudor, zis Rechinul, ar fi inceput sa-si ridice imperiul ilegal din Cancun inca din 2005, gratie sprijinului obtinut de la fostul guvernator al regiunii de la acea vreme. Incet-incet, i-ar fi cumparat si pe oamenii legii de la nivel local, care au inchis astfel ochii la ilegalitatile comise de banda de romani. Urmatorul pas a fost cumpararea influentei la nivel inalt, in randul politicienilor, potrivit stirileprotv.ro Zeci de alesi locali, functionari publici, dar si politicieni de la nivel central au avut conturile inghetate ca urmare a "Operatiunii Caraibe", derulate la inceputul lunii februarie de Autoritatea Financiara din Mexic. Toti sunt banuiti ca ar fi sprijinit gruparea infractionala a lui Florian Tudor si ca ar fi obtinut astfel, ilegal, importante sume de bani.Cu toate acestea, Florian Tudor sustine acum ca este investitor imobiliar si a declarat mereu ca este nevinovat.Se pare ca din cauza acestei operatiuni, peste 100 de turisti romani au fost blocati cateva zile pe aeroportul din Cancun si nu li s-a permis intrarea in Mexic, desi aveau vacante platite acolo.Unul dintre turistii romani blocati timp de cateva zile pe aeroportul din Cancun spune ca a vazut un mail deschis de un politist de frontiera , al carui continut aducea cu o "circulara pentru romani".Multi dintre cei blocati acolo au spus ca tratamentul inuman la care sunt supusi are legatura cu infractiunile gruparii conduse de Florian Tudor.A fost nevoie de interventia autoritatilor romane pentru ca situatia din Mexic sa se calmeze si romanii sa fie eliberati."A fost o perioada complicata, de demersuri diplomatice intense. Ma bucur ca am reusit sa rezolvam aceasta situatie complicata si intr-adevar, discutia de aseara a fost hotaratoare pentru a obtine solutionarea. Cea mai delicata, aici, a fost existenta unei alerte de securitate cu caracter general, pe baza cetateniei romane. Ori astfel de alerte de securitate cu caracter general sunt contrare practicii internationale si asta este un apel pe care i l-am precizat foarte clar omologului meu mexican", a declarat Bogdan Aurescu la Digi24.Se pare ca cinci romani din grupul blocat pe aeroportul din Cancun aveau alerte individuale de securitate.