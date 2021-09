Ce mai ascund oamenii în bagaje atunci când vor să treacă granițele. Drogurile în geamantan, copiii sub fustă FOTO VIDEO

Se ducea cu droguri la UNTOLD

Un turc încerca să scoată din România aproape 500.000 de lire sterline

Și-a ascuns copilul de 4 ani sub pătură pentru a-l duce în Spania

Adolescent de 15 ani ascuns în geamantan

Bijuterii și ceasuri de lux furate din Franța, în recipiente de ulei de motor

Sirian ascuns în portbagajul de deasupra mașinii

Minora ascunsă sub pătură în mașina rudelor

Copil de 10 ani ascuns sub fusta mamei

Numai în data de 9 septembrie, la frontierele țării s-au prezentat 142.600 persoane, cetățeni români și străini. Pentru că au încălcat legea, 32 de cetățeni străini au fost întorși din drum, iar 16 români nu au fost lăsați să iasă din țară.Un american de 36 de ani a fost prins joi, pe 9 septembrie, pe Aeroportul din Cluj-Napoca în timp ce încerca să intre în țară cu ciuperci halucinogene în bagaj . Tânărul avea de gând să meargă la festivalul UNTOLD însă, a ajuns la DIICOT . Cum și-au dat seama polițiștii de frontieră de ilegalitatea bărbatului?”La controlul de frontiera , în baza unei analize de risc şi având în vedere că bărbatul manifesta un comportament agitat, acesta a fost selectat pentru efectuarea unui control amănunţit.În urma verificărilor efectuate asupra bagajului personal, s-a descoperit un plic transparent care conţinea mai multe fragmente vegetale (ciuperci), despre care existau suspiciuni că sunt halucinogene”, a transmis Poliția de Frontieră.Bărbatul a spus că intenţiona să meargă la UNTOLD şi că substanţele respective erau folosite în scop terapeutic.”Produsele au fost ridicate şi trimise la expertizare către laboratorul de specialitate, care a confirmat că substanţa vegetală conţine psilocină (drog de mare risc). În cauză se derulează cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT, pentru introducerea sau scoaterea din ţară de droguri de risc, fără drept. Totodată, cetăţeanului american nu i s-a permis continuarea călătoriei”, a mai transmis Poliția de Frontieră.Un cetățean turc de 57 de ani a încercat să scoată din România sute de mii de lire sterline. Însă nu legal, omul nu declarase banii când a mers să facă formalitățile pentru ieșire. S-a întâmplat pe 5 septembrie la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu.În acea zi, ”s-a prezentat pentru a efectua formalităţile de frontieră, pe sensul de ieșire din ţară, un cetățean român, șofer al autoturismului marca BMW , înmatriculat în România, însoțit de un pasager, un cetățean turc, în vârstă de 57 de ani.Acţionând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport . Astfel, în portbagajul mașinii au fost descoperite mai multe cutii din carton, lipite cu bandă adezivă, în care se aflau mai multe bancnote de lire sterline, în sumă de totală de 483.740 lire sterline. La cercetări, cetățeanul turc a declarat că banii îi aparțin, însă nu poate prezenta documente care să ateste acest fapt, respectiv să justifice proveniența acestora”, a transmis Poliția de Frontieră.Întreaga sumă a fost confiscată deoarece existau suspiciuni cu privire la legalitatea provenienței și destinația banilor, iar bărbatul este anchetat pentru evaziune fiscală și spălare a banilor.Spre finalul lunii trecute o femeie din Buzău și-a ascuns copilul sub o pătură, printre bagaje, încercând să-l scoată în așa fel din România, pentru că nu avea forme legale. A crezut că dacă trece granița în miez de noapte va scăpa de vigilența polițiștilor.S-a întâmplat pe 22 august, în jurul orei 01.40 la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, judeţul Satu Mare.”S-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, pe sensul de ieşire din ţară, un cetăţean român conducând un autoturism marca VW, înmatriculat în Spania. Alături de acesta, călătorea ca pasager o femeie, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în județul Buzău.La controlul mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit un copil de 4 ani ascuns pe bancheta din spate a autoturismului, sub o pătură.În urma verificărilor a rezultat că minorul ascuns este copilul femeii din Buzău. Mama a declarat că intenţiona să-şi ducă copilul cu ea în Spania şi a apelat la aceasta metoda deoarece nu aveau documente legale care să-i permită călătoria cu minorul în străinatate”, a transmis Poliția de Frontieră.Femeia nu a fost lăsată să iasă din țară. Ba mai mult, este cercetată penal pentru participaţie improprie la tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.Pe 18 august, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici au descoperit, într-un tren internaţional care avea ca destinaţie Austria, un cetățean afgan, în vârstă de 15 ani, ascuns în geamantanul care aparţinea unui pasager, cetăţean român.”În jurul orei 02:20, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră, călătorind ca pasager în trenul IR 346 – 1, o femeie, cetățean român, în vârstă de 24 de ani.La controlul de frontieră, persoana în cauză a prezentat semne vizibile de agitație, motiv pentru care s-a procedat la controlul amănunțit al bagajelor.În urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au descoperit un adolescent ascuns într-un geamantan care îi aparţinea femeii”, au transmis polițiștii de Frontieră.Femeia a declarat autorităților că este prietena fratelui minorului şi că intenţiona să-l ducă pe acesta la ruda sa, aflată în Germania. Minorul a fost preluat de către reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Arad. Tânăra este cercetată pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat și complicitate la tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.Tot în luna august, poliţiştii de frontieră de la Punctului de Trecere Albiţa au descoperit bijuterii și ceasuri de lux, care ar fi fost furate din Franța, în bagajul unei femei care mergea în Republica Moldova. Aceasta le ascunsese în cutii cu cremă de mâini şi în recipiente cu ulei de motor.”În data de 10 august a.c., în jurul orei 22.40, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa - I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru a ieşi din ţară, V.C., cetățeancă a Republicii Moldova, în vârstă de 37 de ani, pasageră într-un microbuz înmatriculat în R. Moldova.În baza profilului de risc, s-a solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care echipa comună de control, formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali, a descoperit, ascunse și nedeclarate, în vederea sustragerii de la controlul vamal, în bagajele femeii, ascunse în recipiente cu ulei de motor şi cutii cu cremă de mâini, mai multe bijuterii.Pe timpul cercetărilor efectuate poliţiştii de frontieră au stabilit faptul că femeia era suspectă în cazul unui furt de bijuterii în valoare de 200.000 de euro, din Franţa.Aceasta a declarat că a sustras bijuteriile din casa unor cetăţeni turci la care femeia fusese angajată ca menajeră, cu intenţia de a le valorifica, întrucât aceştia datorau concubinului femeii suma de 20.000 de euro”, au transmis autoritățile.Astfel că a furat aproape un kilogram de aur și trei ceasuri de lux și peste 4000 de euro și dolari SUA. Este anchetată pentru contrabandă.Pe 6 august, polițiștii de frontieră de la Giurgiu au găsit un cetățean sirian, care a încercat să intre ilegal în ţară, ascuns în portbagajul suplimentar al unui autoturism, care era montat pe plafonul acestuia.”În jurul orei 06.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra în ţară, la volanul unui autoturism, un cetățean din Georgia, în vârstă de 50 de ani. În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au constatat că în portbagajul suplimentar, montat pe plafonul autoturismului, se afla ascuns un bărbat.La cercetări s-a stabilit că persoana depistată ascunsă, este un cetăţean sirian, în vârstă de 42 de ani. De asemenea, şoferul autoturismului a declarat autorităților că l-a preluat pe cetăţeanul sirian din portul Varna - Bulgaria și urma să îi asigure transportul până în Germania, primind de la acesta suma de 1.000 de euro”, a transmis poliția de frontieră.Cei doi bărbați au fost întorși din drum iar conform protocolului româno-bulgar, aceștia și autoturismul au fost preluați de către reprezentanții Poliţiei de Frontieră Bulgare.În luna mai, poliţiştii de frontieră de la Borș au găsit o adolescentă în vârstă de 15 ani, care a fost ascunsă sub o pătură, pe bancheta din spate a unui microbuz, cu intenţia de a fi trecută ilegal frontiera de stat de către rudele ei.”În data de 12.05.2021, în jurul orei 20.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Borș, s-a prezentat pentru a ieşi din ţară în calitate de șofer, un cetăţean român, care conducea un microbuz înmatriculat în România. În mijlocul de transport mai călătoreau ca pasageri doi cetăţeni români, un bărbat şi o femeie, în vârstă de 41, respectiv 35 de ani.Cu ocazia controlului mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit pe bancheta din spate, ascunsă sub o pătură, o minoră, cetăţean român, în vârstă de 15 ani.Poliţiştii de frontieră au demarat verificările, în urma cărora au stabilit că cei doi cetățeni români sunt unchiul și mătușa minorei”, au transmis autoritățile.Tinerei nu i-a fost permisă ieșirea din România, ulterior fiind preluată de către reprezentanții Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului a județului Bihor, iar rudele ei s-au ales cu dosare penale pentru complicitate la tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.Însă, probabil cea mai inedită ascunzătoare este fusta mamei. S-a întâmplat în vara anului trecut, la Nădlac.„În data de 23.06.2019, în jurul orelor 11.00, la P.T.F Nădlac – Nagylak s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră, pe sensul de ieșire din ţară, o femeie, cetățean român, în vârstă de 34 de ani, cu domiciliul pe raza județului Prahova. Aceasta călătorea ca pasager într-un autoturism marca Audi, înmatriculat în România.Polițiștii de frontieră au făcut un control amănunțit asupra mijlocului de transport, în urma căruia au descoperit, ascuns sub rochia femeii, un copil. În urma verificărilor s-a stabilit că minorul este cetățean român, în vârstă de 10 de ani şi este fiul femeii”, au transmis polițiștii de frontieră.În fața polițiștilor, femeia a declarat că nu a avut timp să schimbe pașaportul copilului, care era expirat. Aceasta s-a ales cu dosar penal.Ce mai descoperă polițiștii în bagajele celor care tranzitează frontierele RomânieiConform unui raport al Poliției de Frontieră pentru primele șase luni ale anului, au fost descoperite 2.861 arme (2.852 pistoale cu cartuşe, două pistoale militare, un pistol cu aer comprimat, trei arme cu aer comprimat și două puşti de tir), 50.736 cartuşe şi 10 componente arme.Persoanele care au comis infracţiuni la regimul armelor şi muniţiei provin din Belgia, Bulgaria, Germania, Italia, Moldova, România, Spania, Turcia, Ucraina, Finlanda și Portugalia.